Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu çekilirse adaylığı düşünecek

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda genel başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Gürsel Tekin. Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetti. Böylelikle parti içinde değişim sesleri de yükselmeye başladı. Genel başkanlığa veda edip etmeyeceği soruları yükselirken, Kılıçdaroğlu’ndan ‘yola devam’ mesajı geldi.

Adı genel başkan adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün ‘değişim’ mesajı vermişti. İmamoğlu haricinde Oğuz Kaan Salıcı ve Tanju Özcan’ın da adı genel başkanlık için geçiyor. Kamuoyu ve parti tabanında da Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler var.

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı ve genel sekreteri Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda genel başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

‘Değişime ihtiyaç var’

Sputnik’ten Aysel Alp’e konuşan Tekin şunları dile getirdi:

*Ben, kurultay takviminin başladığı bir ortamda sayın genel başkanın istifasını doğru bulmuyorum. Ama mutlaka değişimin olması lazım. Türkiye çok önemli bir seçim geçirdi, bu seçimde toplumun da beklentisine cevap verecek bir değişime ihtiyaç var.

*CHP’nin en büyük kusuru rakibi 365 gün sahadayken sizin seçimden seçime sahaya çıkmanız. Böyle olmaz. Bugün başlayacaksınız. Ben tek başıma 100 bin kilometre yol dolaştım.

*Dolaşırken bile ‘genel başkanlık için mi dolaşıyor’ dediler. Aday olmayı zamanı, günü gelince düşünürüz. Genel başkanım çekilirse düşünürüm. Çünkü ben genel başkanla yol yürümüş bir arkadaşıyım. Her şeye rağmen bizim fıtratımızda adam satmak yoktur. Her ne kadar bana yanlış yapmış olsalar da.