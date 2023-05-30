Reuters: Kılıçdaroğlu’na baskı artıyor

Reuters, seçimden sonra CHP’de başlayan ‘genel başkanlık’ tartışmasını ‘Seçim mağlubiyetinden sonra Kılıçdaroğlu’na baskı artıyor’ başlığıyla haberleştirdi.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetti. Böylelikle parti içinde değişim sesleri de yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa veda edip etmeyeceği soruları yükselirken, Kılıçdaroğlu cephesinden ‘yola devam’ mesajı geldi.

Adı genel başkan adayları arasında geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün ‘değişim’ mesajı vermişti. Kamuoyu ve parti tabanında da Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler var.

Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimlerde de CHP başta olmak üzere muhalefetin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Reuters haber ajansı, seçimden sonra CHP içinde yaşananları özetleyen bir haber hazırladı.

‘Seçim mağlubiyetinden sonra Kılıçdaroğlu’na baskı artıyor’ başlığıyla yayımlanan haberde yukarıda anlatılanlar özetleniyor.

Haberde “Kılıçdaroğlu, liderliği ve Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimler öncesinde muhalefet ittifakının korumanın zorluğu hakkında sorularla karşı karşıya” dendi.

‘Müttefikleri Kılıçdaroğlu’na çok az katkıda bulundu’

Reuters, bazı uzman görüşlerine de yer verdi.

Reuters’a konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, “CHP ve İYİ Parti artık (Kılıçdaroğlu’nun) liderliğine tahammül edebilir mi bilmiyorum” dedi.

Uluslararası ilişkiler profesörü Zeynep Alemdar, Kılıçdaroğlu’nun işbirliğine açık bir lider olmaya çalıştığını ancak müttefiklerinin Kılıçdaroğlu’na çok az katkıda bulunduğunu söyledi: “Ne kendileri ne de Kılıçdaroğlu için hiçbiri oylarını artırmamış görünüyor.”

Siyaset bilimi profesörü Emre Erdoğan da muhalefetin seçim kaybının büyük bir ittifak kurmayı zorlaştırdığını ancak bunun yerel seçimlerde başarı için gerekli olduğunu dile getirdi.