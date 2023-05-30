Ekonomistler ihtiyatlı: ‘Şimşek McQueen’ gelse kurtulmaz

Ekonomistler, politika değişikliği olmadığı sürece ekonomi yönetiminin başına eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in gelmesinin fark yaratmayacağını düşünüyor.

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İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dün Mehmet Şimşek’le görüştü. Şimşek ‘piyasa dostu’ olsa da ekonomistler, mevcut politikalardan dönüş olmaması halinde tabloda değişiklik beklemiyor.

Ekonomist Artunç Kocabalkan’ın yayınında konuşan Prof. Erhan Aslanoğlu, ekonomide kurguda ve yaklaşımda değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Aslanoğlu, ”Sadece isimle aynı kurguda devam etmek çok mümkün olmayacak” dedi.

Kocabalkan da Aslanoğlu’nun videosunu ”Takım ve takım oyunu değişmedikçe mentalite değişmedikçe Mehmet değil şimşek McQueen gelse kurtulmaz” notuyla paylaştı.

Takım ve takım oyunu değişmedikçe mentalite değişmedikçe Mehmet değil şimşek McQueen gelse kurtulmaz pic.twitter.com/uoaqzZf2F0 — Artunç Kocabalkan (@DrKocabalkan) May 30, 2023

Piyasalar uzmanı Güzem Yılmaz Ertem, Şimşek’in ortodoks politika karşıtı bir ekiple çalışmayı kabul edip etmeyeceği sorusunu sordu.

Borsa ve kur aynı anda yükselirken, bankalar ralli yapıyor.

Şimşek gelecek beklentisi ile normal para politikasına yani ortodoksa dönüş fiyatlanıyor.

En önemli soru Mehmet Şimşek, başta Kavcıoğlu olmak üzere ortodoks karşıtı bir ekiple çalışmayı kabul edecek mi? Faiz artışı… — Güzem Yılmaz Ertem (@guzemyilmaz) May 30, 2023

Emrah Lafçı’ysa Şimşek’le ilgili ‘her şey düzelecek’ beklentisinin yersiz bir algı olduğunu belirtti.

Mehmet Şimşek’le ilgili yersiz bir beklenti ve algı var. Her şey hemen düzelecekmiş gibi.



Türkiye’nin bir döviz açığı problemi var. Bu yokmuş gibi yaşayamayız. Bedel ödemek zorundayız! Mevcut sistemde bu yokmuş gibi davranırsak değil Mehmet Şimşek mezardan Keynes gelse olmaz! — Emrah Lafçı (@emrahlafcu) May 29, 2023

İris Cibre de Şimşek’le ilgili iki senaryonun sonunda da ‘af’ öngördü.