Ekonomistler ihtiyatlı: ‘Şimşek McQueen’ gelse kurtulmaz

Ekonomistler, politika değişikliği olmadığı sürece ekonomi yönetiminin başına eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in gelmesinin fark yaratmayacağını düşünüyor.
İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.
Uzmanların çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.
Seçimleri kazanan Erdoğan, balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.
Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dün Mehmet Şimşek’le görüştü. Şimşek ‘piyasa dostu’ olsa da ekonomistler, mevcut politikalardan dönüş olmaması halinde tabloda değişiklik beklemiyor.
Ekonomist Artunç Kocabalkan’ın yayınında konuşan Prof. Erhan Aslanoğlu, ekonomide kurguda ve yaklaşımda değişikliğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Aslanoğlu, ”Sadece isimle aynı kurguda devam etmek çok mümkün olmayacak” dedi.
Kocabalkan da Aslanoğlu’nun videosunu ”Takım ve takım oyunu değişmedikçe mentalite değişmedikçe Mehmet değil şimşek McQueen gelse kurtulmaz” notuyla paylaştı.
Piyasalar uzmanı Güzem Yılmaz Ertem, Şimşek’in ortodoks politika karşıtı bir ekiple çalışmayı kabul edip etmeyeceği sorusunu sordu.
Emrah Lafçı’ysa Şimşek’le ilgili ‘her şey düzelecek’ beklentisinin yersiz bir algı olduğunu belirtti.
İris Cibre de Şimşek’le ilgili iki senaryonun sonunda da ‘af’ öngördü.