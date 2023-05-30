Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 36’ncı hafta mücadelesinde Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden lider Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

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Ankara Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Barış Alper Yılmaz ve Sergio Oliveira kaydetti. Ankaragücü’nün golünü ise Milson attı.

Bu sonuçla puanını 82’ye çıkaran Galatasaray, kendisi gibi ligde bir maçı kalan ikinci sıradaki Fenerbahçe’yle olan beş puanlık farkı koruyarak şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de üç sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Galatasaray böylece lig tarihinde 23’üncü kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 65. sezonu oynanan ligde 23. kez mutlu sona ulaşarak bu alanda elinde bulundurduğu undaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4’e yükseltti.