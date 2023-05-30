Konu KKM: Banka yöneticileri, Merkez Bankası’yla görüşecek

Bankaların üst düzey yöneticileri, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması dahil birçok konuyu konuşmak için Merkez Bankası (MB) yetkilileriyle görüşecek.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.

Hakan Kara, KKM’nin 2022’deki toplam yükünü 181,5 milyar olarak hesaplamıştı.

Seçim döneminde de MB, bankaların döviz satmasını kısıtlayarak KKM ödemelerine öncelik verilmesi talimatında bulunmuştu.

Reuters’a konuşan üç bankacı, üst düzey banka yöneticilerinin KKM başta olmak üzere birçok konuyu konuşmak üzere bugün MB yetkilileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Görüşmeye bankaların hazine operasyonlarından sorumlu genel müdür yardımcıları katılacak.

MB, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bankacıların hesaplamasına göre toplamı 120 milyar doları aşan döviz dönüşümlü KKM hesaplarında son dönemde bankalar peşin faiz ödüyordu. Bankaların ekonomi yönetimince ‘dayatılan’ bazı oranları tutturmak için devam ettiği bu uygulamanın sürdürülebilirliği tartışılmaya başlamıştı.