KKM hesaplarındaki para iki trilyonu geçti

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında toplanan paranın tutarı, geçtiğimiz hafta itibarıyla 2,1 trilyon oldu.

Fotoğraf: AA

KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bu bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 29 Mart’ta attığı tweet’te KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

Artış sürüyor

KKM hesaplarındaki toplam para miktarı artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınladığı haftalık bültene göre, 28 Nisan haftasında KKM hesaplarındaki toplum tutar 2 trilyon 117 milyon 590 bin lira oldu.

Geçtiğimiz hafta bu tutar 1 trilyon 980 milyon liraydı.

Bunların çoğu döviz dönüşümlü, yani vade dolunca TL’den dövize çevrilecek.