MHP’den KKM’ye kemoterapi benzetmesi

MHP Genel Başkanı Yardımcısı Mevlüt Karakaya, kur korumalı mevduatı (KKM) kemoterapi tedavisine benzetirken, bunun başka yerlere ‘zarar verebileceğini’ dile getirdi.

Fotoğraf: AA

KKM, TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı. KKM hesaplarında 21 Nisan haftası itibariyle 1,98 trilyon lira bulunuyor. Bunların çoğu döviz dönüşümlü, yani vade dolunca TL’den dövize çevrilecek.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bu bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için bir ayda dört yeni düzenleme getirmişti.

‘Liralaşma politikasının parçası’

Eski Merkez Bankası başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, 29 Mart’ta attığı tweet’te KKM’nin 2022’deki toplam yükünün 181,5 milyar lira olduğunu bildirmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ekonomim’den Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’ye konuştu. KKM’yi ‘kemoterapi tedavisine’ benzeten Karakaya “Tedaviniz başka yerlere zarar verebilir, kemoterapi gibi. Bu da zaman içinde düzelecek” dedi.

‘Belki enflasyon çok daha yukarı gidecekti’

Karakaya, KKM’yle ilgili şunları söyledi:

*KKM uygulaması aslında bir liralaşma politikasının parçası. Yani ekonomiyi dolarize olmaktan kurtarıp liraya dönüştürme plan ve projesinin bir alt unsurudur. Muhasebede borç alacak dengesi vardır. Normalde bu tür şeyler bütünlük içinde değerlendirilmelidir. Etki, tepki ve sonuç olarak değerlemeye alırız. Siyasette bu öyle olmuyor. Siz ne tarafı görmek istiyorsanız o tarafı konuşursunuz. KKM’nin bir muhasebe maliyetinden bahsediyorum, net ekonomik kayıp ve kazancından, alternatif maliyetinden bahsetmiyorum.

*KKM’ye ekonominin büyümesine getirdiği katkı yönünden bakmak gerekiyor. Belki enflasyon çok daha yukarı gidecekti, onu önlemesinde katkı var. Kura daha duyarlı bir yapının getireceği maliyetler ne olacaktı?

‘Kemoterapi gibi’

*Bu hastanın hayati derecede önemli sıkıntısına müdahale edilir. Tedaviniz başka yerlere zarar verebilir, kemoterapi gibi. Bu da zaman içinde düzelecek. Enflasyondaki aşağı iniş ekonomiye güven duyma açısından önemlidir. Bu ekonominin olmazsa olmazı finansmandan çok daha önemlidir.

*Seçim dönemlerinde yavaşlama olur. Yeni politikalar ne olacak diye merak ederler. Dolayısıyla buradaki uygulanan ekonomi politikalar, KKM’yi sadece uygulama veya maliyet olarak bakmak çok sığ bir bakış olur. 2021’de Türkiye ekonomisi yüzde 11,4 büyüdü. 2022’de yüzde 5,6 ve dünya ortalamalarının üstünde bir büyüme.