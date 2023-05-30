Uzmanlardan ‘yapay zeka’ bildirisi: İnsanlığı yok edebilir

OpenAI ve Google DeepMind programlarının yöneticileri de dahil olmak üzere bilim insanları, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna neden olabileceği konusunda bildiri yayımladı.

Fotoğraf: Reuters

Yapay zekanın teknolojisinin gelişmesiyle, bilim insanları bunun yarattığı varoluşsal riskler konusunda uyarmaya devam ediyor.

ABD merkezli Yapay Zeka Güvenlik Merkezi’nin açıklamasında ”İnsanlığın yapay zeka nedeniyle yok olma riskini azaltmak, salgın hastalıklar ve nükleer savaş gibi konuların yanında küresel bir öncelik olmalıdır” dendi.

Açıklamada imzası bulunanlar arasında ChatGPT yaratıcısı OpenAI şirketi CEO’su Sam Altman ve Google DeepMind yöneticisi Demis Hassabis gibi isimler bulunuyor. ‘Yapay zekanın babası’ olarak tanınan Geoffrey Hinton da ‘tehlike’ye dikkat çeken isimlerden. Hinton, daha önce de bazı uyarılarda bulunmuştu.

Bu isimlere karşın, uzmanlar konuyla ilgili fikir birliğine varabilmiş değil. Farklı uzmanlar, yapay zekaya önyargıyla yaklaşıldığını belirterek ‘tehlike’ olmadığını görüşünü savunuyor.

Bilim insanlarının bildirisi, BBC tarafından son dakika haberi olarak verildi.