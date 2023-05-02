Yapay zekanın babası Google’dan ayrıldı: Artık tehlike hakkında konuşabilirim

Yarım yüzyıldır ChatGPT gibi sohbet robotlarının temelindeki makine öğrenme teknolojisi üzerinde çalışan Geoffrey Hinton, istifa sonrası ilk röportajında kendini ‘Ben yapmasam başkası yapacaktı’ diye avuttuğunu söyledi.

Fotoğraf: New York Times

Birgün yapay zeka teknolojilerinin hikayesi yazıldığında, Geoffrey Hinton adından da mutlaka bahsedilecek.

Hinton, Toronto Üniversitesi’ndeki iki yüksek lisans öğrencisiyle birlikte, bugün geleceğin anahtarı olarak görülen yapay zeka sistemlerinin temelini oluşturan teknolojiyi atan kişi.

Bugün 75 yaşında olan Hinton, dünyanın farklı üniversiteleriyle ortak çalışma yapıyor. Turing dahil çok sayıda ödülün sahibi. Kısa süre öncesine kadar da teknoloji devi Google’ın beyin takımındaydı.

Dün, 10 yıldan fazla süredir çalıştığı şirketten ayrıldı.

Artık geliştirmiyor, eleştiriyor

Geoffrey Hinton, Google’daki görevinden ayrılır ayrılmaz New York Times gazetesine bir röportaj vererek; yapay zekayı ‘geliştiren‘ taraftan ‘eleştiren‘ tarafa geçti. Zaten istifasının temel sebebini, “Google’da kalmaya devam etseydim şirkete zarar vermemek için rahat konuşamazdım” diye açıklıyor. Bugüne kadar yaptıklarıyla ilgili olarak kendisini “Ben yapmasaydım başkası yapardı” diye avuttuğunu söylüyor.

Hinton’ın yakın gelecek hatta bugün için endişesi, internetin sahte fotoğraflar, videolar ve metinlerle dolup taşması ve ortalama bir insanın ‘artık neyin doğru olduğunu bilemeyecek hale gelmesi‘.

Yapay zeka teknolojilerinin iş piyasasını alt üst edeceğinden de endişe ediyor. Ona göre bugün ChatGPT gibi sohbet robotları insanlara işlerinde destek oluyor ama ileride avukatların, kişisel asistanların, çevirmenlerin yerini tamamen alabilir. Hinton, “Angarya işleri ortadan kaldırıyor, daha fazlasını da kaldırabilir” diyor.

İleri versiyonlar insanlık için tehdit

Hinton’a göre yapay zeka çalışmalarında o kadar büyük miktarda veri analiz ediliyor ki teknoloji geliştikçe ortaya insanlığı tehdit edecek beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Bireyler ve şirketler, yapay zeka sistemlerinin sadece kendi bilgisayar kodlarını üretmelerine değil, aynı zamanda bu kodları kendi başlarına çalıştırmalarına da izin verdikçe, otonom silahlar yani katil robotlar gerçeğe dönüşebilir:

“Yapay zekanın insanlardan daha akıllı olabileceği fikrine inanan az sayıda insan vardı. Çoğu insan bunun uzak bir ihtimal olarak görüyordu, ben de öyle görüyordum. Belki 30 yıl, 50 yıl sonra… Açıkçası artık böyle düşünmüyorum.”