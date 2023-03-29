Rapor: Yapay zeka 300 milyon kişinin işini elinden alabilir

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’ın raporuna göre yapay zeka, 300 milyon kişinin işini elinden alabilir.

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Rapora göre yapay zeka, ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Ancak bu tüm çalışanların işsiz kalacağı anlamına gelmiyor. Çünkü yapay zeka aynı zamanda yeni işlerin ortaya çıkmasını ve verimliliğin yükselmesini sağlayabilir.

BBc Türkçe’nin haberine göre raporda yıllık küresel olarak ortaya konan hizmet ve üretimin yüzde 7 artabileceği belirtiliyor.