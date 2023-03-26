Yapay zekayla üretilen fotoğraflar gerçeğinden nasıl ayırt edilir?

Yapay zeka araçları tarafından üretilen sahte görseller sosyal medyada dolaşıma girerken, bu fotoğrafların gerçeklerinden nasıl ayırt edileceği sorusunu yapay zeka uzmanı Henry Ajder yanıtladı.

Fotoğraf: Trump’ın yapay zeka araçlarıyla üretilmiş görseli (Twitter)

Eski ABD başkanı Donald Trump, porno yıldızı Stormy Daniels’e yaptığı 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili soruşturma kapsamında geçen hafta gözaltına alınabileceğini iddia etmişti.

Bunun ardından Donald Trump’ın polis tarafından gözaltına alındığını resmeden görseller sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Trump’ın kendisi de diz çöküp dua ettiği bir fotoğrafını sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social’de paylaşmıştı.

Trump, dizlerinin üzerine çöküp dua ettiği bir yapay zeka görseli paylaştı



Bu görsellerin tamamı yapay zeka ile üretilirken, birçok kişi de gerçek sanıp paylaştı.

Yapay zeka uzmanı Henry Ajder, yapay zeka ile üretilmiş bir fotoğrafın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini yanıtladı.

BBC’nin haberine göre bu fotoğrafların sahnelenmiş sanatsal çekimler gibi durduğunu söyleyen Ajder, mevcut teknolojinin belirli vücut kısımlarını, özellikle de elleri resmetmede pek iyi olmadığını kaydetti.

Doğal olmayan cilt tonları ve bulanık yüzler

Fotoğrafları büyütmeniz durumunda, parmak sayısı gibi tutarsızlıkların görülebileceğini aktaran Ajder, doğal olmayan cilt tonlarıyla mumsu veya bulanık yüzlerin, görüntünün sahte olduğunun güçlü belirtileri olduğunu söyledi.

Ajder; yapay zeka teknolojisinin, gözlerin doğru tasvirinde hala ustalaşamadığını belirtti.

Öte yandan, Trump herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalır ve gözaltına alınırsa bu haberin bütün dünyada manşetlerde yerini alacağının altını çizen Ajder, birkaç haber sitesini basitçe kontrol ederek Trump’ın tutuklanmadığını anlamanın mümkün olacağını kaydetti.

Ajder, insanların fotoğrafların doğru olup olmadığını kontrol etmeseler bile, siyasi görüşleri nedeniyle sık sık paylaştığını belirtti: “Nancy Pelosi’nin sesini sarhoş olmuş gibi göstermek için yavaşlatıldığı kötü ve yavan örneklere de şahit olduk. Çok yavan bir manipülasyondu bu. Yine de birçok insan buna aldandı ya da en azından inanmak istedi.”

Yapay zeka uzmanları, sahte görsellerin ‘yeni bir şey olmadığını’ ancak gelişimdeki hızının ve yanlış kullanım olasılıklarının endişe verici bir şey olduğunu söylüyor.