Yapay zekayla üretildi: Karşınızda yeni ekran yüzü ‘Fedha’

Kuveyt merkezli ‘Kuwait News’ adlı haber sitesi, yapay zeka (Al) kullanılarak üretilen ‘Fedha’nın haber sunacağını duyurdu.

Hemen hemen her alanda karşımıza çıkan yapay zeka medya sektörüne de hızlı giriş yaptı. Gazetecileri ileride işsiz bırakır mı henüz belli değil fakat rakip olduğu kesin.

Kuveyt News yapay zekayla çalışan sanal haber sunucusu ‘Fedha’yı tanıttı.

Açık renk saçlı, siyah ceket ve beyaz tişört giyen bir kadın görüntüsü olarak ekrana çıkan ‘Fedha’ Arapça şunları söyledi: “Ben Kuveyt’te, Kuwait News’te yapay zekayla çalışan ilk sunucu Fedha. Ne tür haberleri tercih edersiniz? Görüşlerinizi duyalım.”

أول مذيعة في #الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي



• #فضة.. مذيعة #كويت_نيوز الافتراضية



• ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها بتقديم #فضة زميلتنا الجديدة؟ .. شاركونا آراءكم pic.twitter.com/VlVjasSdpb — كويت نيوز (@KuwaitNews) April 8, 2023

Kuwait News Fedha’nın henüz test aşamasında bulunduğunu belirterek sitenin online bültenlerinden günlük haberleri okuyacağını açıkladı.

Kuwait News’in genel yayın yönetmen yardımcısı Abdullah Boftain, ‘Fedha’nın Kuveyt aksanıyla haberleri sunacağını söyledi. Neden ‘Fedha’ adını koyduklarını ise şöyle açıkladı: “Fedha, gümüşe, metale atıfta bulunan popüler, eski bir Kuveyt adıdır. Robotları her zaman gümüş ve metalik renkli olarak hayal ederiz, bu yüzden ikisini birleştirdik.”

Boftain, ‘Fedha’nın sarı saçlı ve renkli gözlü olarak da farklı etnik kökenden Kuveytli nüfusunu yansıttığını söyledi.

Kuveyt ilk değil

Öte yandan Kuveyt, yapay zeka tarafından üretilen bir haber sunucusunu ortaya çıkaran ilk ülke değil. 2018’de Çin’in devlet haber ajansı, bir takım elbise ve biraz robotik bir sesle kendi sanal haber spikerini tanıtmıştı.

Global kapasite 300 milyon

Yatırım bankası Goldman Sachs tarafından geçen ay yayınlanan bir raporda, yapay zekanın 300 milyon tam zamanlı işde görev alabileceği belirtilmişti.

Raporda, teknolojinin ABD ve Avrupa’daki işlerin dörtte birinden fazlasını üstlenebileceği, ancak bunun aynı zamanda yeni işler ve üretkenlik patlaması anlamına gelebileceği öne sürülmüştü.