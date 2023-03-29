Musk ve yapay zeka uzmanları uyardı: ChatGPT durdurulsun

ABD’li teknoloji girişimcisi Elon Musk, bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticisi, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT 4’ten daha güçlü bir sistem geliştirmeye ara verilmesi için çağrı yaptı.

Uzmanların imzaladığı açık mektupta, gelişmiş yapay zekanın (AI) topluma ve insanlığa riskleri anlatıldı.

İmzacılar arasında ‘Sapiens’ kitabının yazarı Yuval Noah Harari de bulunuyor.

Musk dahil 1000’den fazla kişinin imzaladığı açık mektup, kar amacı gütmeyen Future of Life Institute’un sitesinde yayımlandı. Uzmanlar ileri yapay zeka robotlarının geliştirilmesine ara verilmesini talep etti.

Mektupta, “Güçlü yapay zeka sistemleri, yalnızca bunların etkilerinin olumlu ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda geliştirilmelidir” dendi.

Mektupta, ‘insanlarla rekabet eden yapay zeka sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar bakımından topluma ve medeniyete yönelik riskleri’ ayrıntılı olarak açıklandı. Yapay zeka geliştiricilerinin denetim için politikacılarla ve düzenleyici kurumlarla çalışması için seslenildi.

Mektubu imzalayanlar arasında, otopilot sistemleri için yapay zekadan faydalanan ABD’li elektrikli araç şirketi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Stability AI CEO’su Emad Mostaque, Alphabet’in DeepMind birimindeki araştırmacılar ve önde gelen yapay zeka geliştiricileri Yoshua Bengio ve Stuart Russell bulunuyor.

Europol de uyarmıştı

Avrupa Birliği’nin veri tabanına göre, Future of Life Institute’un baş finansörleri Musk Foundation, Londra merkezli Founders Pledge ve Silicon Valley Community Foundation.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol de pazartesi ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka robotlarının oluşturduğu hukuki ve etik sorunlardan bahsederek, bu tarz sistemlerin elektronik ortamlardaki dolandırıcılık teşebbüsleri, dezenformasyon ve siber suçlar için kötüye kullanılma potansiyeli konusunda uyarmıştı.

Microsoft’un desteklediği OpenAI’ın geçen yıl ChatGPT’yi piyasaya sürmesinden bu yana rakipler de benzer yazılımlar geliştirmeyi hızlandırmış ve pek çok şirket ürünlerinde gelişmiş yapay zekayı kullanmaya başlamıştı.

Future of Life sözcüsünün Reuters’a açıklamasına göre OpenAI’ın genel müdürü Sam Altman söz konusu açık mektubu imzalamadı. OpenAI ise konuyla ilgili soruları henüz yanıtlamadı.