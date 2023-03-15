Dört soruda GPT-4: ChatGPT’nin yeni versiyonu çıktı

Yapay zeka geliştirme laboratuvarı OpenAI, ChatGPT’nin dördüncü versiyonunu çıkardı. GPT-4 ile ilgili bilmek isteyebileceklerinizi derledik.

Son birkaç aydır ChatGPT konuşuyoruz. OpenAI’ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT’nin yeni sürümü dün kullanıma açıldı. Aklınıza gelebilecek soruların yanıtlarını derledik.

Daha yeni başlamıştık, ne zaman 4’üncü sunuma geldik?

Aslında çok da yeni başlamadık. Geniş kesimler ChatGPT’yi son birkaç aydır konuşuyor olsa da konuyla yakından ilgilenenler OpenAI’ın 2018’den beri GPT (Generative Pre-trained Transformer) dil modelleri yayınladığını biliyor.

30 Kasım 2022’de tanıtılan ve herkesin kullanımına açılan aslında ‘GPT-3’ idi ancak sohbet botu gibi çalıştığı için ChatGPT olarak adlandırıldı. ChatGPT’nin ve genel olarak GPT dil modellerinin nasıl çalıştığını Prof. Dr. Cem Say çok açık bir dille Diken’e anlatmıştı.

GPT-4’ün nesi farklı?

ChatGPT kullanıcıları sohbet botundan çok etkilenmekle birlikte hatalarını bulup çıkarmakta da gecikmemişti. Özellikle maddi hatalar gündeme gelmişti.

OpenAI web sitesinden yaptığı açıklamada, son aylarını yazılımı daha güvenilir hale getirmek için çalıştığını, GPT-4’ün ‘genel bilgisinin daha geniş, problem çözme yeteneğinin daha gelişmiş‘ olduğunu söyledi. GPT-4’ün sorulara doğru cevap verme olasılığı yüzde 40 daha fazla.

Yazılımın önemli bir farkı da yalnızca sözcükleri değil resim fotoğraf gibi görselleri de işleyebilme yeteneği. Yani GPT-4 ile yalnızca yazıyla değil görseller üzerinden de konuşabileceksiniz. Hatta yakında buna video da eklenecek.

GPT-4’ü kimler kullanabilir?

ChatGPT ilk çıktığında kayıt olup hesap açan herkes kullanılabiliyordu. Talep artınca bekleme listesi oluştu. Şimdi, dünyanın bazı bölgelerinde kısıtlamalar olsa da ChatGPT’yi OpenAI’a kaydolan herkes kullanabiliyor. Ayda 20 dolar ödeyenler ise ChatGPT Plus aboneliği alabiliyor. GPT-4’ü de şimdilik yalnızca onlar kullanabiliyor. Gelecekte, muhtemelen Microsoft’un arama motoru Bing’e de GPT-4 eklenecek.

Sırada ne var?

GPT-4 bir yapay zeka yazılımı, yapay zeka ise her daim öğreniyor. Şu anda Morgan Stanley yazılımı varlık yönetimi verilerini düzenlemek için kullanıyor, ödeme şirketi Stripe Inc. dolandırıcılıkla mücadeleye yardımcı olup olmayacağını test ediyor ve dil öğrenme uygulaması Duolingo, hataları açıklamak ve kullanıcıların gerçek dünyadaki konuşmaları yapmasına izin vermek için kullanıyor.

ChatGPT sayesinde, arama motoru yarışında Google’a rakip olan Microsoft, OpenAI’ye 10 milyar dolar yatırmayı kabul etti. Google ChatGPT hamlesine, kendi sohbet robotu ‘Bard‘ ile karşılık verdi. Yapay zeka konusunda iddia sahibi olan Çin’de Baidu adlı şirket ‘Ernie‘ adlı botla yarışa katılmaya çalışıyor.