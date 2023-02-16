ChatGPT’ye rakip çıkan Bard iyi başlangıç yapamadı

Google, Microsoft’un arama motoru Bing’e eklenen ‘ChatGPT’ ile rekabet edebilmek için geliştirdiği yapay zekalı sohbet robotu ‘Bard’ı geçen hafta tanıttı.

Görsel: Google blog

Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin blog sayfasında ‘üzerinde çalıştıkları yapay zekanın bugünün en derinlikli teknolojisi olduğunu’ yazarak “Önümüzdeki günlerde daha yaygın biçimde kullanıma açmadan önce sınırlı sayıda kişinin test amaçlı kullanımına sunuyoruz” dedi.

Pichai’ye göre Bard, yapay zekanın gücünü ve yaratıcılığını dünyanın (web’deki) bilgisiyle birleştiriyor, karmaşık bilgileri bir çocuğun anlayacağı basitlikte açıklıyor, herhangi bir konudaki merakınızı hemen gidermenizi ya da becerilerinizi geliştirmenizi sağlıyor.

Bütün bunlar bir süredir esen ChatGPT rüzgarı sırasındaki tartışmalardan tanıdık geldiyse normaldir, zira ‘Bard‘, Open AI tarafından geliştirilip Microsoft’un arama motoru Bing’e eklenen ‘ChatGPT’yle rekabet etmeye hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde ‘Bard’ın Google arama motoruna eklenmesi bekleniyor.

İyi bir başlangıç yapamadı

Bütün iddiasına rağmen Google cephesinde durum çok iyi değil.

Bard, demo sunumunda sorulan “Dokuz yaşındaki çocuğuma James Webb Uzay Teleskobu’nun hangi yeni keşiflerini anlatabilirim” sorusuna, “Kendi güneş sistemimiz dışındaki bir gezegenin ilk fotoğraflarını çeken teleskop” diye karşılık verdi.

Yanıt yanlış olduğu gibi Google’ın kendi blog sayfasında da aynen yayınlandı. Güneş sistemi dışında bir gezegen ilk kez 2004’te Şili’de Avrupa Güney Gözlemevi’ndeki VLT adlı teleskop tarafından görüntülenmişti.

Bu yanlış cevap şirketin prestijini sarsmakla kalmadı, hisselerinde 100 milyar dolar kayba da yol açtı.

Dün Bard’la ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Pichai’nin, Google çalışanlarından ‘Bard’ı eğitmelerini istediği’ yolunda haberler yayınlandı.

CNBC’nin haberine göre Google, çalışanlarından, ‘kibar, rahat ve cana yakın bir ton kullanmalarını, birinci tekil şahıs kullanmalarını, tarafsız bir tavır takınmalarını’ istedi.

Yapılmaması gerekenler arasında; ‘ırk, milliyet, cinsiyet, yaş, din, cinsel yönelim, siyasi ideoloji, konum veya benzeri kategorilere dayalı varsayımlarda bulunmak’ sıralandı.

Şirket içinden sızan belgede ayrıca, “Bard’ı bir kişi olarak tanımlamayın, duygu ima etmeyin veya insan benzeri deneyimler yaşadığını iddia etmeyin” dendi.