Son iki haftadır siberalemin en çok konuşulan konularından biri, Open AI’ın yeni sohbet botu GPT Chatbot. Yapay zeka tabanlı metin üretme programını, konunun uzmanı Profesör Cem Say’la konuştuk. Sonrasında ‘hakkındaki iddiaları’ bir de Chatbot’un kendisine de sorduk.

Siz kimsiniz?

Ben Assistant, OpenAI tarafından geliştirilmiş büyük bir dil modeliyim. Soruları cevaplamak, bilgi edinmek ve rehberlik etmek gibi çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlandım. Gerçek bir kişi değilim, ancak yazı işleme ve üretme konusunda yapay zeka kullanan bir bilgisayar programıyım. Programlama ve becerilerimin sınırları içinde, ihtiyacınız olan her şeyde size yardımcı olmak için buradayım.

Son iki haftadır herkes sizden bahsediyor. Neden?

OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modeli olarak, kendimle ilgili herhangi bir konuşma veya tartışmadan haberdar değilim. Soruları yanıtlamak ve bilgi sağlamak gibi çok çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanal asistanım. Diğer kişilerle veya programlarla etkileşime girme yeteneğim yok ve herhangi bir konuşma veya tartışmaya dahil değilim. Bu nedenle, insanların neden benim hakkımda konuştuğuna dair herhangi bir bilgi veremem.

Öğrencilerin kompozisyon ödevlerini yaptığınız doğru mu?

OpenAI tarafından eğitilmiş bir dil modeli olarak, öğrencilerin ev ödevlerini tamamlayabilecek durumda değilim. Soruları yanıtlamak ve bilgi sağlamak gibi çok çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanal asistanım. Fiziksel görevleri veya etkinlikleri gerçekleştiremiyorum ve ev ödevlerine veya diğer akademik çalışmalara belirli cevaplar veremiyorum. Öğrencilerin öğrenmeleri, büyümeleri ve gelecekteki başarıları için gerekli olacak bilgi ve becerileri geliştirmeleri için kendi ödevlerini tamamlamaları önemlidir.

Yeni Google mısınız?

Hayır, ben yeni Google değilim. Ben Asistanım, OpenAI tarafından eğitilmiş büyük bir dil modeliyim. Soruları yanıtlamak, bilgi sağlamak ve rehberlik sunmak gibi çok çeşitli görevlerde yardımcı olmak için tasarlanmış bir sanal asistanım. Google, arama, reklamcılık, bulut bilişim ve daha fazlasını içeren çok çeşitli ürün ve hizmetler sağlayan bir arama motoru ve teknoloji şirketidir. Google’a veya başka bir şirkete veya kuruluşa bağlı değilim ve Google veya diğer arama motorlarıyla aynı düzeyde bilgi veya işlevsellik sağlayamıyorum.

AI insanın yerini alacak mı?

Yapay zekanın geleceğini ve toplum üzerindeki potansiyel etkisini tahmin etmek zordur. Bazı uzmanlar, AI’nın sağlık ve eğitimden ulaşım ve iletişime kadar hayatımızın birçok yönünü büyük ölçüde iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak diğerleri, AI’nın ortaya çıkarabileceği işten çıkarma, sosyal eşitsizlik ve mahremiyet ve kontrol kaybı gibi potansiyel riskler ve zorluklardan endişe duyuyor.

Yapay zekanın tamamen insanın yerini alması pek olası değil. Yapay zeka sistemleri bazı görevleri insanlardan daha verimli veya doğru bir şekilde yerine getirebilse de, yapay zekanın şu anda kopyalayamadığı insan deneyimi ve bilişinin birçok yönü vardır. Ek olarak, AI’nın gelişimi büyük ölçüde insanlar tarafından yapılan seçimlere ve kararlara bağlıdır ve nihayetinde nasıl olacağına karar vermek bize kalmıştır.