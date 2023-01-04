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Yaramazlara biraz batar!

Microsoft arama motoru Bing’e ‘ChatGPT’ desteği

Microsoft, kendi arama motoru Bing’in ChatGPT için kullanılan yapay zekayla desteklenen bir sürümünü piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre Microsoft, Google’a rakip olmak için harekete geçti. Microsoft, ChatGPT’de kullanılan yapay zekayı kendi arama motorunda kullanacak. Habere göre, bu güncelleme mart bitmeden gelecek.


Microsoft, geçen yıl bir blog gönderisinde ChatGPT’nin de arkasında olan görüntü oluşturma yazılımı olan ve OpenAl şirketine ait DALL-E 2’yi Bing’e entegre etmeyi planladığını söylemişti.

Microsoft, 2019’da San Francisco merkezli yapay zeka şirketi OpenAI’yi destekleyerek 1 milyar dolarlık finansman teklif etmişti. İkili, Microsoft’un Azure bulut bilgi işlem hizmetinde yapay zeka süper bilgi işlem teknolojileri geliştirmek için ortaklık kurmuştu.

OpenAI, en son oluşturduğu ChatGPT sohbet robotunu 30 Kasım’da halka açık ücretsiz test için kullanıma sundu. Chatbot, kullanıcı komutlarına dayalı olarak insan gibi konuşmaya tasarlanmış bir yazılım uygulaması. Chatbot, çeşitli sorulara cevap verebiliyor.

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