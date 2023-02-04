ChatGPT destekli arama motoru nasıl görünecek?

Microsoft’un arama motoru Bing’in, ChatGPT eklentili sürümünün olası ekran görüntüleri yayımlandı.

Microsoft, kendi arama motoru Bing’in, yapay zekayla çalışan sohbet botu ChatGPT destekli yeni sürümünü piyasaya sürmek için bir süredir çalışıyor.

ChatGPT’li Bing’in martta kullanılmaya başlayacağı tahmin ediliyor ama nasıl görüneceği henüz bilinmiyordu.

Teknoloji dünyasından haberler veren 9to5google.com, Owen Yin adlı Twitter kullanıcısına dayanarak verdiği haberde, ChatGPT’nin test yayını sırasındaki ekran görüntülerini yayımladı.

Owen Yin, Medium’daki yazısında, kısa süreliğine canlı olarak yapılan yayının linkinin daha sonra kaldırıldığını yazdı.

Yin’in aldığı ekran görüntülerinde 1000 karakterlik ‘Bana bir şey sor’ kutusu içeren yenilenmiş bir Bing arayüzü var. Bing aramalara bir sohbet robotu gibi soru-cevap biçiminde yanıt veriyor. Aynı zamanda kaynaklarını da gösteriyor.

Soru cevap şeklinde bilgi veriyor Kaynakları listeliyor

Bununla birlikte, yeni Bing arayüzü, kullanıcıların ileri geri geçmesine izin veren sekmeli bir arayüzle geleneksel arama sonuçlarına erişime izin vermeye devam ediyor.

Kısa bir süre bing.com/new URL’sinden yapılan yayın şimdi kullanıcıları yine Bing’in ana sayfasına yönlendiriyor. Öte yandan Bing’de klasik aramalara devam edileceği, ChatGPT’nin bir sekme olarak yer alacağı görülüyor.

Google’dan AI atağı

Arama motoru dünyasını çok uzun süredir domine eden Google’ın, Bing’in ChatGPT hamlesine nasıl karşılık vereceği henüz belli değil ancak şirketin konuya ağırlık verdiği biliniyor.

Google, 8 Şubat’ta Paris’te, arama motorlarındaki AI kavramını ele alan bir etkinlik düzenliyor.