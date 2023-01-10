Microsoft’tan ChatGPT’nin sahibine 10 milyar dolarlık yatırım planı

Microsoft, ChatGPT’nin sahibi OpenAI’ye 10 milyar dolar yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu yatırım, şirketin değerini 29 milyar dolara çıkaracak.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre, yatırımın gerçekleşmesi durumunda Microsoft’un OpenAI’de yüzde 49, diğer yatırımcıların yüzde 49 ve OpenAI’nin kar amacı gütmeyen ana şirketinin yüzde 2 hisseye sahip olacağı belirtiliyor.

Habere göre, yatırım planıyla ilgili taraflar arasında görüşme devam ediyor.

2019’da OpenAI’ye bir milyar dolar yatırım yapan Microsoft, kendi arama motoru Bing’in ChatGPT için kullanılan yapay zekayla desteklenen bir sürümünü piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

OpenAI, en son oluşturduğu ChatGPT sohbet robotunu 30 Kasım’da halka açık ücretsiz test için kullanıma sundu. Chatbot, kullanıcı komutlarına dayalı olarak insan gibi konuşmaya tasarlanmış bir yazılım uygulaması. Chatbot, çeşitli sorulara cevap verebiliyor.