CHP’li Özel: Hiçbir şey olmamış gibi yapmayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmayacaklarını dile getirdi.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetti. Böylelikle parti içinde değişim sesleri de yükselmeye başladı. Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa veda edip etmeyeceği soruları yükselirken, Kılıçdaroğlu cephesinden ‘yola devam’ mesajı geldi.

Meclis’teyse milletvekili kayıtları devam ediyor. CHP’li Özel, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ANKA’nın aktardığına göre Özel şunları dedi: “Grubumuz 28’inci dönem faaliyetlerine başlayacak. Bir yandan partimiz seçim sonuçlarını değerlendirecek, bir yandan da grubumuz çalışacak. Hiç kimse şöyle bir şey beklemesin CHP’den: Hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapacağımızı düşünmesin. Birincisi, 25,5 milyon oyun partimize, grubumuza, ittifakımıza yüklediği bir sorumluluk, onların beklentileri, endişeleri var. Bunları bilerek ve bu sorumluluğa göre hareket edeceğiz. Ancak 27,5 milyon da partimize, adayımıza oy vermemiş seçmeni de anlamak durumundayız. Her seçim sonucu seçmenin siyasete yazdığı bir mektuptur. Eğer bu seçim cumhuriyetin yüzüncü yılında yapılıyorsa artık bunu bir mektup gibi değil, kitap gibi okumak lazım.”