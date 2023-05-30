Mehmet Şimşek dönüş için şart koşmuş

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına gelmesini istediği Mehmet Şimşek’in, bunun için koordinasyonu tamamen elinde tutma şartını koştuğu öğrenildi.

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Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının ardından gözler yeni cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi. Erdoğan’ın cumartesi günü Külliye’de planlanan yemin töreninin ardından yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

Kabineyi belirlemeye başlayan Erdoğan’ın görüştüğü ilk isimlerden biri eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek oldu.

Erdoğan, Şimşek’i seçim kampanyalarından bu yana ikna etmeye çalışıyor. DW Türkçe’den Kıvanç El’in haberine göre Şimşek’in Erdoğan’la son görüşmesi olumlu geçti.

Erdoğan ve Şimşek arasında faiz politikasına ilişkin temel bir model farklılığı bulunuyor. Dolayısıyla Şimşek’in göreve gelmesi durumunda Erdoğan’ın uyguladığı düşük faiz politikasının devam ettirilip ettirilmeyeceğine kimin karar vereceği tartışma konusu.

Erdoğan bir daha görüşecek

Bu konuda ‘karar verici’ olmayı isteyen Şimşek’in Merkez Bankası’na (MB) sürekli müdahale edilmemesini istediği belirtildi. Şimşek’in ekonomi politikalarından 180 derece dönüş olmasa da yabancı yatırımcılara güven verecek adımların daha hızlı ve kararlı atılmasını savunduğu da kaydedildi. Ayrıca ekonomi bürokrasisinde bazı isimleri atamada da etkin olmayı istediği öğrenildi.

Faiz ve Merkez Bankası’nın yapısına ilişkin fikir ayrılıkları nedeniyle hala görev alma konusunda kesin karar vermediği belirtilen Şimşek’le Erdoğan’ın bir kez daha görüşebileceği kulislerde konuşulan iddialar arasında.