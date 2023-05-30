Demirtaş’tan ‘idam’ çıkışı: Günü geldiğinde hepinize adil davranacağım

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini yuhalatması ve atılan idam sloganlarına tepki gösterdi. Demirtaş ”Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum” dedi.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Seçim zaferini Beştepe’de ‘balkon konuşması’yla kutlayan Erdoğan, burada Demirtaş’ı hedef almış ve alandakilerden ”Selo’ya idam” sesleri yükselmişti.

Bu duruma tepki gösteren Demirtaş, şunları söyledi: ”Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber ‘idam’ diye bağırıyor. Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara. ‘Siz benim ceketimi bile asamazsınız’ diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim: Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt komutan Selahaddin Eyyubi’nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum.”