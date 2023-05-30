Yabancılar, Erdoğan’ın mesajlarını anlamaya çalışıyor

Bloomberg ajansı, yabancı yatırımcının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair mesajlarını anlamaya çalıştığını yazdı.

Görsel: Twitter

İktidarın ekonomi politikaları kur, enflasyon ve cari açık gibi göstergelerde rekor getirmişti. Buna siyasi belirsizlik de eklenince yabancı yatırımcı ülkeyi terk etmişti.

Uzmanların çağrılarına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, faizleri düşürmekte ısrarcı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

Erdoğan balkon konuşmasında ”Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” demişti.

Yeni kabine için gözlerin çevrildiği Erdoğan dün piyasaların yakından tanıdığı eski Maliye Mehmet Şimşek’le görüştü. İktidara yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi, görüşmenin olumlu geçtiğini yazdı.

Piyasalarda da gözler bu gelişmelere odaklanmış durumda. Siyasi belirsizliğin kalkmasıyla borsa yükselişe geçerken, dolar/TL’de de barajın kapakları açıldı.

‘Tarzını yumuşatması olası değil’

Bloomberg, koltuğa en yakın ismin Şimşek olduğunu yazdı. Haber ajansı, bu kapsamda yabancı yatırımcıların Erdoğan’ın mesajlarını anlamaya çalıştığını aktardı. Bloomberg’e göre Erdoğan’ın ‘başına buyruk’ yaklaşımından şikayetçi olan dış dünya için kilit soru, küresel ekonomi ve NATO müttefikleriyle daha uyumlu bir politikaya yöneliş olup olmayacağı.

Uluslararası danışmanlık şirketi Marlow Global yöneticisi Anthony Skinner, “Tüm zorluklara rağmen Erdoğan’ın sorumlulukları devredip tarzını yumuşatması olası değil. Piyasalara uygun yetkililer atanabilir ancak kararları kimin vermeye devam edeceği açık” dedi.

Bu noktada Şimşek ismi öne çıkıyor. Bloomberg, Şimşek’in ekonomiyi rayına oturtacak ölçüde ‘özerklik’ istediğini de kaynaklara dayandırarak aktardı.