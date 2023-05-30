AKP’nin Meclis grup yönetimi belirlendi

AKP’nin yeni TBMM Grup Yönetimi belli oldu.

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AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü.

Toplantıda partinin TBMM’deki yeni grup yönetimi belirlendi. NTV’de yer alan habere göre AKP Grup Başkanlığı’na Abdullah Güler, Grup Başkanvekilliği’neyse Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta seçildi.

Ancak bu isimlerin Meclis’te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçimin cumartesi yapılması bekleniyor.