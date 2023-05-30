Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı kalkıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili de olamaması nedeniyle dokunulmazlığını kaybedecek. Kılıçdaroğlu hakkında 28’i dokunulmazlık dosyası olmak üzere yaklaşık 40 dosya raftan inecek.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Kılıçdaroğlu, adaylığı nedeniyle 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olmadı. Bu nedenle milletvekilliği haklarından yararlanamayacak olan Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı, yeni Meclis’in yemin edip göreve başlamasıyla birlikte resmen kalkacak.

Kılıçdaroğlu, 2002’den bu yana milletvekili olarak dokunulmazlığa sahipti. Ancak 2016’daki Anayasa değişikliğiyle milletvekillerinin o tarihe olan dosyaları yönünden dokunulmazlıkları kaldırılmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun da yaklaşık 60 fezlekesi raftan inmişti. Bu dava ve soruşturmaların büyük bölümü Kılıçdaroğlu lehine sonuçlandı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre dosyalardan 16’sını ‘cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira’ iddiasıyla hazırlanan fezlekeler oluşturuyor. Savcılık, bu fezlekeleri davaya dönüştürürse Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye çıkabilir.