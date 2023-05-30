CHP’de ‘vitrin değişikliği’ toplantısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) perşembe toplanacak. Seçimlerdeki ‘başarısızlığın’ ele alınacağı toplantıda ana gündem maddesi ‘vitrin değişikliği’.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs’taki parlamento ve 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinden sonra oluşan tablo sonrası CHP’de değişim sesleri yükselmeye başladı.

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmiş, CHP liderinin oyunun geçmiş seçimlerdeki ‘muhalefet bloğu’nun oyunu aşamadığı görülmüştü.

Diğer yandan, CHP parlamento seçimleri sonucu sandalye sayısını 133’ten 169’a çıkardı. Ama CHP listesinden seçilen 38 milletvekilinin DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye döneceği düşünülünce bu sayı 131’e inecek.

Çifte başarısızlık karşısında parti yönetimi ‘vitrin değişikliği’ gündemiyle toplanıyor.

Genel sekreter Selin Sayek Böke’nin imzasıyla MYK üyelerine gönderilen yazıya göre toplantı 1 Haziran Perşembe saat 13:00’te partinin genel merkezinde düzelenecek. Toplantıda, genel başkan yardımcıları, bazı yeni MYK üyeleri ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası aldığı kararları uygulayacağı ve bazı MYK üyelerini görevden alacağı kaydedildi.

Toplantı sonucunda partiyi Mart 2024’deki yerel seçimlere ve kurultaya hazırlayacak yönetim kadrosunun oluşması bekleniyor.