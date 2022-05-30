Akşam Postası / 30 Mayıs 2022

Kılıçdaroğlu, RTÜK üzerinden Saray’a yüklendi: Beni durduramazlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘AKP’nin kaçış planı’ açıklamasını haberleştiren kanallara para cezası kesen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) ‘bu devrin ekonomik terör aparatlarından biri’ olduğunu söyledi.

Enflasyonda üç haneye doğru: Hesapları tutan ekonomistten mayıs tahminleri

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, mayıs enflasyonun aylık yüzde 7,5 civarında geleceğini hesaplayarak yıllık artışın yüzde 81’e çıkacağını söyledi. Aktaş, adım adım üç haneli enflasyona gidildiğini belirtti.

Demirtaş, muhalefete özet geçti: Kendinize gelin

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete seslenerek ”Siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen kendinize gelin. Sorumluluk da vebal de hepinizde” dedi.

Ayasofya’yı ‘kemirene’ değil, haberini yapana gözaltı

Tele 1 muhabiri Engin Açar, 1’inci derecede tarihi yapı statüsündeki Ayasofya’da tahribatı görüntülemek isteyince gözaltına alındı.

CHP’li vekil: Kanal İstanbul’da geri adım atıldı, tapular maliklere verilmiyor

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’nin Kanal İstanbul’da geri adım attığını, tapu sahiplerinin telefonlarının yanıtsız kaldığını söyledi.

‘Yangın tehlikesi’ nedeniyle Kocaeli’ndeki festival başka alana taşındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenecek ‘Fullfest’ isimli gençlik festivali ‘orman yangını tehlikesi’ nedeniyle İstanbul’da başka bir alana taşındı.

Isparta’da ‘hassasiyetler’ galip geldi: Yeni üçlü, Seda Sayan, Niran Ünsal, Işın Karaca

Isparta’ta düzenlenecek Melek Mosso konserinin iptal edilmesi sonrası aynı festivalden çekilen Funda Arar ve Derya Uluğ’un yerine iktidara yakın Niran Ünsal ve Işın Karaca getirildi.

CHP’nin masasındaki anket: AKP’yle fark 0,1’e indi

CHP Genel Başkanı Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ellerindeki son ankete göre AKP’yle CHP arasındaki farkın yüzde 0,1’e indiğini söyledi.

Turizm bakanı Marmaris’te talanı durdurmak istemiş ama bütçe bulamamış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyuna Sinpaş GYO’nun inşa ettiği otelle ilgili projeyi ilk gördüğünde durdurmak istediğini ama kamulaştırmak için bütçelerinin olmadığını söyledi.

‘En çok aranan’ uyuşturucu kaçakçısının başına ödül: En son Türkiye’deydi

Hollanda’nın ‘en çok aranan suçlular listesi’ne alınan ve yakın zamana dek Türkiye’de yaşadığı sanılan, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers’in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 75 bin avro ödül verilecek.

Buldan’dan Erdoğan göndermeli Kobani davası çıkışı: Yeni kumpas peşindeler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası öncesi duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevi önünde basına konuştu.

TİHV: İşkence şikayetleri 30 yılın zirvesinde

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri’nin 2021 raporuna göre işkence ve kötü muamele gördüğü için başvuranların sayısı 30 yılın zirvesine ulaştı.

Gelecek ve DEVA’dan Gezi davası haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gezi davasında şikayetlerini çekeceklerine dair haberler partili kaynaklar tarafından zaten şikayetçi olmadıkları gerekçesiyle yalanlandı.