İki yıl oldu: AYM, AKP’li vekilin evinde ölü bulunan Kadirova için karar vermedi

TUĞBA ÖZER

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde yaklaşık üç yıl önce şüpheli şekilde ölen Nadira Kadirova’nın dosyasına ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru haziranda ikinci yılını dolduruyor. Dosyada son aşamaya gelinmesine rağmen henüz bir karar çıkmadı.

Kadirova.

23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova, ev hizmetlisi olarak çalıştığı AKP’li Ünal’ın Ankara’daki evinde, 23 Eylül akşamı vekile ait silahtan çıkan tek kurşunla öldü.

Dosya, soruşturma aşamasında kapatıldı

Ankara başsavcılığı, 2 Mart 2020’de Kadirova’nın ölümünün intihar olduğuna hüküm getirerek takipsizlik kararı verdi.

Ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan’ın kararı itirazının reddedilmesiyle Kadirova’nın ölümüne ilişkin soruşturma bir davaya bile dönüşmeden kapatılmış oldu.

Doğan, dosyanın etkin soruşturulmadan kapatılmasını ailenin talebi üzerine 5 Haziran’da AYM’ye taşıdı. Haziran ayında başvurunun üzerinden tam iki yıl geçmiş olacak. Mahkemeden ise henüz bir karar açıklanmadı.

‘İş yoğunluyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum‘

AYM’nin kararını beklediklerini söyleyen Av. Doğan şöyle konuştu:

“Son olarak karşı taraf da ben de bildirimde bulunduk mahkemeye. AYM başvurularında dört aşama var ve son aşamaya gelinmiş durumda. AYM artık bir karar verecek. İsterse bugün verir ama bekletiyorlar. Dosya en az yedi aydan beri son aşamasında. Yani sadece AYM’nin karar vermesi noktası kaldı. Bu kamuoyunda bilinen bir dava. Çok bekletilmesini doğru bulmuyorum ve iş yoğunluyla bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak yasal olarak AYM’yi karar vermeye zorlayacak bir prosedür yok. Tamamen kendi takdirinde. Benim beklentim ihlal yönünde karar çıkması.”

‘Bu soruşturmada birçok soru işareti var’

Doğan, itiraz gerekçelerini ise şöyle sıraladı:

“Bu kadar kamuoyuna yansıyan bir davanın daha dikkatli, etraflı incelenmesi gerekirken, üç gün içerisinde bitirdiler. İntihar eden bir kişinin üstelik, kalbinin üzerinden kendisini vuran bir kişinin, bir odada 3 ayrı yerde kan izi bırakacak şekilde dolaşması mümkün mü? Üstelik duvarlarda kan birikmiş. Bu normal bir şey değil. Sadece bir yerde kan birikse intihar diyebilirsiniz. Silah da 1.5 metre ileride bulunuyor.

Kendisini vurduktan sonra fırlatmış mı bu silahı? Dolayısıyla bu soruşturmada birçok soru işareti var. Ama bunların hiçbiri yeterince aydınlatılmamış. Benim temennim; mahkemenin yeniden soruşturulması yönünde bir karar alması. Bu kez hemen kapatılamayacağını temenni ediyorum. Bir gün önce yabancı dil kursuna kayıt yaptırarak kendisine bir gelecek tahayyül eden Genç bir insan nasıl intihar edebilir? Yeniden soruşturma olursa tahmin ediyorum ki gerçek ortaya çıkacaktır.”