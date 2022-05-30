Üniversite öğrencisi Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Antalya’da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Akdeniz Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünde okuyan Haytaoğlu, Temmuz 2021’de 49 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan tarafından öldürülerek ormanlık alana gömülmüştü. Suçunu itiraf eden Ayhan tutuklanmıştı.

11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, sanık Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Azra’nın ailesi ve taraf avukatları duruşma salonda hazır bulundu. Farklı illerin barolarından gelen avukatlar da duruşmada yer aldı.

Duruşmada söz verilen baba Mustafa Haytaoğlu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyleyerek, “Çocuğumun o eve kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Arabada bıçakla tehdit ederek götürmüş olabilir. Çocuğumun başı kayıp. Ben bir babayım. İnşallah oralarda sürünürsün” diye konuştu.

Anne Mezide Haytaoğlu ise sanığın şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Haytaoğlu, “Kızımın son kelimeleri ne oldu duymak istiyorum” diye sanığa seslendi.

İndirimsiz ceza

Sanık avukatı Mehmet Ali Başaslan ise adli tıp ve kriminalden gelen raporlarda cinsel saldırıya yönelik herhangi bir DNA tespitinin olmadığını iddia etti.

Müvekkilinin, maktulü eve zorla götürmediğini savunan avukat, buna ilişkin kamera kayıtları olduğunu öne sürdü.

Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde yeniden rapor alınmasını talep eden Başaslan, olayda kasıt olmadığını, bu nedenle müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunmaların ardından duruşmaya 20 dakika ara verildi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cinsel saldırı’dan da 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın cezasında indirim uygulamadı.