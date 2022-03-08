Öldürülen üniversite öğrencisi Azra’nın ismi evinin bulunduğu sokağa verildi

Antalya’da geçen yıl öldürülen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun adı, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğup büyüdüğü evin bulunduğu sokağa verildi.

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Antalya’da 28 Temmuz 2021’den beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmıştı. Haytaoğlu’nun cansız bedeni 2 Ağustos’ta ormanlık alanda gömülü bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, suçunu itiraf etmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu’nun cenazesi, 4 Ağustos’ta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.

AA’nın haberine göre Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Haytaoğlu’nun ailesinin evinin bulunduğu Dervişpaşa Mahallesi’nde, sokak tabelası değişikliği için düzenlenen törende ailenin acısını paylaştığını belirterek şunları söyledi:

“Allah başka acı göstermesin, sabır versin. Evlat acısı gibi kötü acı yok. Azra’nın adını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu sokağa verdik. Kadına şiddet ve cinayetlere karşı durmak adına çalışmalar yapacağız. Azra kızımızın adını da doğup büyüdüğü sokakta yaşatacağız.”

Baba Mustafa Haytaoğlu da kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Törene anne Mezide Haytaoğlu, Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kardeşleri, arkadaşları, yakınları ve Osmaniyeliler katıldı.

