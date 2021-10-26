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Yaramazlara biraz batar!

21 yaşındaki Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Antalya’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’a ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Ayhan. (Fotoğraf: DHA)

Akdeniz Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünde okuyan Haytaoğlu, geçen temmuz ayında 48 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürülerek ormanlık alana gömülmüştü. Suçunu itiraf eden Ayhan tutuklanmıştı.


Soruşturmayı yürüten Antalya başsavcılığı, katil zanlısı hakkında hazırladığı iddianameyi Antalya 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sundu.

Mahkemenin kabul ettiği iddianamede, Ayhan’a ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından ceza verilmesi talep edildi.

İddianamede, Ayhan’ın iş vaadiyle kandırıp evine çağırdığı öğrenciye tecavüz ettikten sonra eliyle boğarak öldürdüğü, ardından da cesedi parçalayarak ormana gömdüğü belirtildi.

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