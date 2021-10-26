21 yaşındaki Azra’nın katiline ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bizler, ‘imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış’ bir kitle değiliz, AKP siyasal İslamcı ideolojinin ve belli sermeye/çıkar gruplarının temsilcisi. Çok nitelikli kadrolara ve vitrine sahip olmayışı, zaman zaman elinin ayağının birbirine dolanışı, bu gerçeği değiştirmiyor.