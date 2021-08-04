Kızı Azra’yı son yolculuğuna uğurlayan annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın

Antalya’da beş gün arandıktan sonra 2 Ağustos’ta ormanlık alanda cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun (21) annesi Mezide Haytaoğlu, cenazede, kadın cinayetlerinin son bulmasını istediğini ifade ederek siyasilere çağrı yaptı.

Fotoğraflar: AA

28 Temmuz’da evden ayrıldıktan sonra kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kadının cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan (48) Haytaoğlu’nu öldürdüğünü itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Anne Mezide Haytaoğlu, kızı için Kadirli ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstiklal İlkokulu bahçesindeki cenaze töreni düzenlendi. Kızının gazetecilik bölümünde eğitim aldığını ve gazeteciliği çok sevdiğini söyledi.

Haytaoğlu, siyasilere ve yetkililere seslendi: “Başka annelerin de ciğeri yanmasın artık. Artık son bulsun. Benim kuzum şehit oldu. Allah herkesin layığını versin. Devlet Bahçeli’den, cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu bakanımızdan yardım istiyorum. Kuzumu Allahıma emanet ettim, nurlar içinde yatsın, yavrumu topraklar sıkmasın. Allah’m emanetini geri aldı.”

Dervişpaşa Mahallesi’nin muhatrı olan baba Mustafa Haytaoğlu ise şu sözlerle isyan etti: “Onun sekiz-dokuz yaşlarında oğlu varmış. Görsem başını okşarım. Babalık böyle olmayı gerektirir. Eğer beni duyuyorsa adamlık, insanlık görsün. Çocuklar bir melektir, onları suçu yoktur” dedi.

Kızının katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması gerektiğini belirten Haytaoğlu şunları söyledi: “Benim kızım üniversite öğrencisiydi, bunları hak etmemişti. Bu dünyada kimse kimseye güvenmeyecek mi? Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettiği cezayı alır. Ağırlaştırılmış müebbet cezasından aşağısı kurtarıyor mu sizce? Hak etmedi mi? Hiç olmasa iyi.”

Cenaze törenine Haytaoğlu’nun anne-babasının yanı sıra ablası Ezgi Tuğba, kardeşi Hazan Haytaoğlu, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Üstüne Türk bayrağı örtülen tabuta, ablası Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi kardeşi için mezuniyet cübbesi serdi.

Haytaoğlu Durmuşsofular köyündeki mezarlıkta defnedildi.