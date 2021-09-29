Diken

Yaramazlara biraz batar!

Azra Haytaoğlu cinayeti: Adli Tıp kurumundan ölüm raporu istendi

Antalya’da öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor talep edildi.

Cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulunan öğrencinin 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.


Soruşturmayı yürüten Antalya başsavcılığına bağlı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Savcılık adli tıptan, kadının ölüm nedenini sordu.

Öğrencinin canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespiti istendi.

Savcının sanık için hazırlanacak iddianamenin ceza isteminde, bu hususların önemli olduğu vurgulandı.

Kızı Azra’yı son yolculuğuna uğurlayan annesi: Başka annelerin ciğeri yanmasın

21 yaşındaki Azra’nın katil zanlısı suçunu itiraf etti

SON HABERLER

Dolar kurunda yerliler daha karamsar

Yerlilerin büyük çoğunluğu, TL aleyhine pozisyona geç geçtikleri için, politik süreçlerle dolar kuru arasında doğrudan ilişki kurdukları için daha karamsarlar.