Azra Haytaoğlu cinayeti: Adli Tıp kurumundan ölüm raporu istendi

Antalya’da öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için rapor talep edildi.

Cesedi ormanlık alanda gömülü halde bulunan öğrencinin 48 yaşındaki Mustafa Murat Ayhan tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Soruşturmayı yürüten Antalya başsavcılığına bağlı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderdi. Savcılık adli tıptan, kadının ölüm nedenini sordu.

Öğrencinin canlıyken mi ya da öldükten sonra mı parçalara ayrıldığının tespiti istendi.

Savcının sanık için hazırlanacak iddianamenin ceza isteminde, bu hususların önemli olduğu vurgulandı.