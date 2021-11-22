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Yaramazlara biraz batar!

Adı okulunda yaşayacak Azra’nın babasından katilin ailesine: Zerre kadar insanlık varsa mahkemeye davet ediyorum

Antalya’da öldürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu adına öğrencisi olduğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuma salonu açıldı.

Fotoğraflar: AA

Antalya’da 28 Temmuz’dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmıştı. Haytaoğlu’nun cansız bedeni 2 Ağustos’ta ormanlık alanda gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, suçunu itiraf etmiş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu’nun cenazesi, 4 Ağustos’ta Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde toprağa verilmişti.


AA’nın haberine göre iletişim fakültesinde, ‘Azra Gülendam Haytaoğlu’ adı verilen okuma salonunun açılış törenine, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, anne Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, kardeşi Hazan Haytaoğlu, amca Remzi Haytaoğlu, öğretim üyeleri ve Haytaoğlu’nun arkadaşları katıldı.

Törende konuşan baba Haytaoğlu, tutuklu yargılanan Ayhan’ın ailesine seslendi.

Kızının acısını ilk günkü gibi hissettiğini belirten Haytaoğlu, “Kızım katledildi. İnsanız sonuçta, mağdur olan biziz. Bu kişilerin ailesinden herhangi biri bize ulaşarak bir mesaj gönderebilirdi. Onlara bir mesaj göndermek istiyorum. Eğer içinizde zerre kadar insanlık varsa sizi mahkemeye davet ediyorum” dedi.

‘Haber yapacaktı haber oldu’

Kızının hayallerinin olduğunu ve kendisini kadınların mücadelesine adadığını belirten Haytaoğlu, Türk adaletine güvendiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Çok varlıklı değiliz ama vicdanımız büyük. Benim kızım haber yapacaktı, haber oldu. Türk adaletine güvenmek istiyorum. O caniye en büyük cezanın verilmesini istiyorum. O, bunu kimin çocuğuna yaptığını bilmiyor. Ne yazık ki konuştuklarımı duymuyor. 50 yaşındayım. Bir 50 yıl daha yaşasam ceza alması için mücadele edeceğim.”

Rektör Özkan ise şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden tüm kadınları andı ve şunları söyledi: “Kadına yönelik şiddeti lanetliyorum. Azra, şiddete maruz kalmış kadınların sesi olmak için gazeteci olmak isteyen bir idealistti. Azra’yı en verimli zamanında hayalleri ve hedefleriyle uğurlamanın hüznünü yaşıyoruz. En büyük görevimiz Azra’nın hatırasını yaşatmak. Azra’nın kaybı kadına şiddetin önlenmesi konusundaki sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anlatıyor.”

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