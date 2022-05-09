Mütalaa açıklandı: 21 yaşındaki Azra’nın katiline iki suçtan ceza istemi

Savcılık mütalaasında, Antalya’da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu öldüren Mustafa Murat Ayhan’a iki suçtan ceza istendi.

Akdeniz Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünde okuyan Haytaoğlu, Temmuz 2021’de 49 yaşındaki inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Ayhan tarafından öldürülerek ormanlık alana gömülmüştü. Suçunu itiraf eden Ayhan tutuklanmıştı.

AA’nın aktardığına göre bugün Antalya 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.

Haytaoğlu’nun ailesi ve taraf avukatları duruşma salonda yer alırken, farklı illerin barolarından gelen avukatlar da duruşmadaydı.

Rapora kaşı çıktı

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığıyla ilgili Dicle Üniversitesi’nden istenen raporun mahkemeye ulaştığını, raporda cezai sorumluluğu olduğunun belirtildiğini aktardı.

Söz verilen sanık Ayhan, raporun doğru olmadığını savundu.

Rapora itiraz eden sanık avukatı da müvekkilinin günlük bir miligramdan fazla psikolojik ilaçlar aldığını belirterek, “Madem akıl sağlığı yerinde neden bu ilaçlara devam edildi? Raporun, daha tecrübeli başka bir kurumdan alınması için müvekkilimizin sevk edilmesini istiyoruz” dedi.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığa ‘nitelikli kasten öldürme’ ve ‘cinsel saldırı’dan ceza, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘hırsızlık’tan beraat istedi.

Saldırı iddiasını reddetti

Ayhan Haytaoğlu’yla aralarında cinsel bir olay gerçekleşmediğini, cinsel saldırıda da bulunmadığını iddia ederek, “İstemeden maktulün ölümüne neden oldum. Bunu kabul ediyorum. Olanlardan dolayı üzgün ve pişmanım” dedi.

Sanığın yeniden akıl sağlığı raporu alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.