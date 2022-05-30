Buldan’dan Erdoğan göndermeli Kobani davası çıkışı: Yeni kumpas peşindeler

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP’li siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası öncesi duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevi önünde basına konuştu.

Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kobani eylemleri sırasında söylediği “Kobani düştü düşecek” sözüne atıfla “Bu dava düştü, düşecek” dedi. Muhalefeti de uyardı.

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında açılan Kobani davası, Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülmeye devam ediyor.

Bugünkü duruşmayı Buldan ve HDP’li milletvekilleri ile EMEP, EHP, TKP, KESK ve bazı STK’lardan temsilcilerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi takip ediyor.

Duruşma öncesi cezaevi önünde konuşan Buldan, davanın iddianamesinin ‘sarayda’ hazırlandığını söyledi. Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi işaret eden Buldan, Kobani davasıyla HDP kapatma davası arasında bağ kurulmak istendiğine dikkat çekti.

Görülmekte olan davanın ‘çöktüğünü’ savunan Buldan iktidarın yeni operasyonlarla davayı sürdürmek istediğini söyledi.

Buldan bu görüşlerini şöyle dile getirdi: “Bu ülkeyi yönetenler bir kez daha kendi koltuklarında oturmak ve iktidarlarını sürdürebilmek için Kobani kumpas davasını malzeme yapmayı sürdürecekler. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, bu yargılama başladığı günden beri yargılanan her bir arkadaşımız bu ülkenin zihniyetini, bu ülkenin yönetimini, bu ülkede Kürt düşmanlığı ve kadın düşmanlığı yapanları yargılıyor. Gerçekleri tek tek ortaya koymalarına rağmen hiçbir gerekçeleri, sundukları hiçbir iddiaları yazık ki mahkeme tarafından kabul edilmiyor. Adil bir yargılama yapılmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü talimat saraydan alınıyor, çünkü bizzat cumhurbaşkanından ve onun küçük ortağı olan MHP genel başkanından alınıyor.

Kumpas davası ellerine ayaklarına dolandığı için yeni yeni kumpaslar başlatma peşindeler. İkinci bir dalgayla yeni bir süreci başlatıp, farklı arkadaşlarımızı da gözaltına alıp yeni bir tutuklama süreci başlattılar. Ancak bütün bunlar beyhude çabalardır. Bu dava düştü, düşecek. Bu dava onların ellerine ayaklarına dolandı, dolaşmaya da devam edecek. Ellerinde hiçbir gerekçe, somut delil olmadığı için yeni yeni kumpaslar ve ikinci dalgalar yaratmaya çalışsalar da bu davanın düştüğünü ve düşeceğini belirtmek isterim.”