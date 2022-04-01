Kobani davası ertelendi: ‘Yargılıyormuş gibi yapmayın’

HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı ‘Kobani davası’, 4 Nisan’a ertelendi.

Görsel: HDP

Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demirtaş ve Yüksekdağ dahil 108 siyasetçinin 6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı davanın Ankara Sincan Cezaevi yerleşkesinde görülen bugünkü duruşmasında yargılamanın yenilenmesi talep edildi.

Dava avukatlarından Veysi Eski, bir önceki mahkeme başkanı olan ve suç örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bahtiyar Çolak’ı hatırlattı.

Çolak’ın ‘yargılanan HDP’lileri konuşturmadığını ve bir suç örgütünün ikinci adamı olduğunu’ savunan Eski, yargılamayı yenilemeye çağırdı: “Niye kendinizi temize çıkarmıyorsunuz? Yargılamanın yenilenmesine neden olabilecek bir durum açığa çıkmış. Masumiyet karinesi var ona bir şey demiyorum. Velev ki müvekkillerimiz ceza aldı ve Bahtiyar Bey de ceza aldı. Hükme katılan birinin ceza alması, cezanın bozulma nedenidir.”

Çolak’ın iddianamenin kabulüne karar veren isim olduğunu belirten Eski, yargılamanın yenilenmesi talebinin gerekçelerini şöyle açıkladı: “Muhakeme yeteneği olmayan biri hâkim olabilir mi? Bahtiyar Bey, herhangi biri değildi. O kararları veren, iddianameyi kabul eden, istediğine söz veren Bahtiyar Bey’di. Siz bunda sorun görmüyorsunuz. Siz bunda sorun görmüyorsanız o zaman biz sizde sorun görürüz. Derdimiz bir itibar suikastı yapmak değil ama ortaya saçılan şeyleri görmüyor musunuz? Bu durum yeniden yargılama nedeni. Yargılıyormuş gibi yapmayın.”

Mahkeme, önceki dönem HDP sözcüsü Günay Kubilay’ın mahkemenin reddi talebini, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

Ara karar veren heyet, duruşmayı 4 Nisan’a ertelerken, bir sonraki celselerde itirafçı olduğu belirtilen isimlerin dinlenmesine karar verdi.