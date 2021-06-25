‘Kobani davası’: Dört kişiye tahliye

Ankara’da görülen ‘Kobani davası’nda dört kişinin tahliyesine karar verildi.
Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde HDP’nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ dahil 28’i tutuklu 108 siyasetçinin Kobani eylemleri başta olmak üzere parti politikası sebebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasının 10’uncu oturumu bugün görüldü.
Sincan Cezaevi Kampüsü Salonu’nda görülen duruşmaya, tutuklulardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme, sanıkların ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıkladı.
Mahkeme, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in imza yükümlülüğünün kaldırılmasına, yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verdi. Önder’in duruşmalardan vareste tutulma talebi de kabul edildi.
Eski HDP milletvekilleri İbrahim Binici, Emine Beyza Üstün, HDP eski saymanı Zeki Çelik ve DBP eski eş genel başkanı Emine Ayna’nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Davaya, 20 Eylül ile çarşamba günleri hariç sonraki iki hafta boyunca devam edilecek.