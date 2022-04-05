Demirtaş: Kobani davasının eski başkanı Bahçeli ve Soylu’nun emrindeki örgütte

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, davanın eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak’ın ‘MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu emrinde çalışan bir suç örgütünün üyesi’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: HDP (Twitter)

6-8 Ekim 2014’teki Kobani eylemleri gerekçesiyle aralarında HDP’nin önceki dönem eş genel başkanları ve merkez yürütme kurulu üyelerinin de bulunduğu 22’si tutuklu 108 HDP’linin yargılandığı ‘Kobani davası’nın 11’inci duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediyor.

Bugünkü duruşmada açık tanık Kerem Gökalp dinlenirken, davaya AKP’li milletvekilleri de katıldı.

Duruşmanın başlangıcında dosyaya eklenen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden alınan ve suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla ev hapsine çarptırılan önceki mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak hakkında sağlık sorunlarına dair istenen raporun dosyaya eklendiğini söyledi.

Mahkeme başkanıyla avukatlar arasında kısa süreli gerginlik

Avukatların sağlık sorunlarına dair söz talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Bunun üzerine avukatlarla mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Mahkeme başkanı avukatlara, “Oturun yerinize duruşmayı germeyin” diye bağırdı. Karşılıklı bağırışımalar sonucu salonda kısa süreli gerginlik çıktı. Tutuklu HDP’liler de mahkeme başkanına, “Niye bağırıyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

Gerginlik üzerine mahkeme başkanı, avukatlar Cahit Kırkazak, Kenan Maçoğlu ve Cihan Aydın hakkında ‘izinsiz söz alındığına’ dair tutanak tuttu.

‘Ne zaman ciddi bir yere gelsek gerginlik çıkarıyorsunuz’

Tartışmaların ardından söz alan Maçoğlu, mahkeme başkanına, “Ne zaman dosyanın ciddi bir aşamasına gelsek gereksiz yere gerginlik yaratıyorsunuz. Aylardır duruşma yapıyoruz, bugün ama özel bir aceleniz var” dedi.

Duruşma salonunda ‘terörle mücadele’ polislerinin olduğuna dikkat çeken Maçoğlu, tanık Kerem Gökalp’e baskı kurulması ihtimalinin olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı Gökalp’e durumdan rahatsız olup olmayacağını sordu, Gökalp, “Rahatsızlığım yok” dedi. Polislerin duruşmada kalmasına karar verildi.

Duruşmada konuşan tutuklu Kürt siyasetçi Sabahat Tuncel, eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak’ın duruşmalara gelmediği süreci hatırlatarak, şunları söyledi: “Bahtiyar Çolak’ı ilk başta biz reddettik. Siz de bu işe ortaktınız. Bizim söylediklerimiz haklı çıktı. Bahçeli ve Soylu’nun hatta Cumhurbaşkanı danışmanlarının davaya nasıl müdahale ettiğini biliyoruz. Kişi olarak Bahtiyar Çolak’ı tanımıyoruz ama yargılama açısından önemlidir. Siz gösteri toplumu yaratıyorsunuz, biz bunun bir parçası olmayız. Bizim şahsımızda bir halkı yargılıyorsunuz. Makamınıza saygı istiyorsunuz, haklısınız. Biz de saygı istiyoruz.”

‘İddianamenin kabulü ve MHP tweet’i arasında iki üç dakika var’

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da söz alarak tepki gösterdi.

Demirtaş, davaya siyasi müdahale olduğunu belirterek, Çolak’ın rolünün ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çolak’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilişkilerini sordu:

“Bahtiyar Çolak’a dair reddi hakim talebimizde 11 maddede sıralamıştık. İddianamenin kabulü ve MHP’nin attığı tweet saati arasında iki-üç dakika süre vardı. MHP genel başkan yardımcısının iddianameye dair bilgileri sızdırmasının tesadüf olmadığını söyledim. Bunu yapabilecek birkaç kişi var. Ya heyet üyeleri ya da katiptir. Bunun üzerine Bahtiyar Çolak, ‘Savcı da olabilir’ dedi. Onun üzerine suç duyurusunda bulunulabileceğini söyledi.

MHP genel başkan yardımcısının Twitter hesabından iddianame kabulü, sevk maddeleri, istenen cezaların hepsi doğru bir şekilde yazılıp, tweet atılıyor. Şu anda Bahtiyar Çolak’ın itirafçı sanık olduğu bir konuda ‘Çolak’ın da iki numaralı ismi olan yasadışı örgütünün Devlet Bahçeli’nin himayesinde Süleyman Soylu’nun bilgisi dahilinde kurulduğu’ iddiaları var.

‘Süleyman Soylu ve Bahçeli ile ilişkin nedir? Talimat aldın mı?’ sorularını sormak istiyoruz. Hukuksuzluğun dibini buldunuz. Anayasa, CMK, AİHM, AYM kararlarını takan yok. Hukuk dinleyen yok. Sizin durumunuzu anlıyorum. Eleğe dönmüş, oradan yama yapsanız başka bir yerden patlıyor. Bu dava bir yıl sürecekse bir yıl, iki yıl sürecekse iki yıl, her duruşmada dokuz ay boyunca bizi organize suç örgütü lideri yargılamışsa bunu dile getireceğiz.

Bu adam kabul etmiş, çıkmış kurduk demiş. İtirafçı beyanlarını alıp, yıllarca bizi yargılıyorsunuz. Dokuz ay boyunca bize yapmadığı şey kalmadı. Sözümü kesmeye çalıştı ama ortaya çıktı ki Bahçeli ve Soylu’nun emir talimatlarında çalışan bir suç örgütünün üyesiymiş. Bu delili bizden önce sizin toplamanız lazım. Mahkeme başkanı arkadaşınız, meslektaşınız olduğu için mi koruyorsunuz? Bu mahkeme başkanıyla dokuz ay çalıştınız, başkalarından talimat almadan sizi yönlendirmediğini nerden biliyorsunuz? Asıl konuşulması gereken bu.”