Turizm bakanı Marmaris’te talanı durdurmak istemiş ama bütçe bulamamış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Kızılbük koyuna Sinpaş GYO’nun inşa ettiği otelle ilgili projeyi ilk gördüğünde durdurmak istediğini ama kamulaştırmak için bütçelerinin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Marmaris Kent Konseyi

30 yıl önce başlayan süreçte Kızılkum’daki inşaat halen devam ediyor. Hatta Milli Park sınırı içindeki ormanlar da tıraşlanmaya başladı.

İmdat.

Marmaris’in Milli Park Alanı içindeki el değmemiş koylarını beton yığınına çevirmek için dinamit patlatıyorlar.

Burası Kızılbük Koyu..#Marmaristenİmdat pic.twitter.com/ExPB07VxUP — Marmaris Kent Konseyi (@KonseyMarmaris) May 24, 2022

‘Bütçemiz yok’

Fox TV’de konuşan Ersoy şunları kaydetti: “Benim önüme geldiği zaman müdahil olmak istedim ama 80’li yıllardan kazanılmış hak var. Ben ilk gördüğümde durdurmaya çalışalım diye müdahil oldum. Kazanılmış hak olduğu zaman hukuku geriye yönelik çalıştıramıyorsunuz. Bunu yapmanın tek yolu kamulaştırmaktı. Bizim öyle bütçemiz, kaynağımız yok.”

Ne olmuştu?

Marmaris’in İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkiinde Emin Hattat tarafından 30 yıl önce inşaatı başlatılan otel, 2009’da Sinpaş Holding’e satılmıştı. 1988’de Hattat Ailesi tarafından Hema-Que Otel Yatırım A.Ş. adıyla, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlamıştı. Fakat 550 oda, 1100 yatak kapasiteli otel bitirilememişti. Emin Hattat, 2006’da iflas edince de inşaat tamamen durmuştu.

Sinpaş Holding, 2010 başında iki koyu içine alan otel inşaatının bulunduğu bu araziye 1400 lüks konut yapmak için o dönem belde olan İçmeler’de belediyenin fen işleri müdürlüğüne başvurmuştu. Belediyeyse imar planında belirtilen hükümler çerçevesinde konut yapımına izin vermemişti.

Muğla valiliğiyse devam eden Kızılbük Wellness Resort inşaatı için 13 Ağustos 2021’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararını vermişti.