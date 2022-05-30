Eski Afgan bakan ABD’de taksi şoförü: Yaşananların nedeni 20 yıllık yolsuzluk

Radikal İslamcı Taliban’ın Afganistan’da tüm kontrolü ele geçirmesiyle beraber ülkeyi terk eden eski maliye bakanı Halid Payenda, ABD’nin başkenti Washington’da taksi şoförlüğüne başladı.

Ülkenin bu noktaya gelmesinde en önemli etkenin yolsuzluk olduğunu belirten Payenda, ülkesinin ‘fanatik bir grup’ tarafından ‘rehin’ alındığını söyledi.

Zor bir dönemden geçtiğini belirten Payenda, “Bunun beni daha iyi ve daha mütevazı yaptığını umuyorum” dedi.

Fotoğraf: Washington Post

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini geçen yaz çekmesiyle beraber Taliban hızlı bir şekilde ilerlemiş ve başkent Kabil dahil birçok vilayeti ele geçirmişti.

BBC News’in haberine göre Afganistan’da ailesiyle birlikte yaşayan ve Taliban’ın zaferinden çok kısa süre önce istifa eden Payenda dokuz aydır ABD’de.

Amerika’ya gittikten sonra para kazanması gerektiğini belirten Payenda, şoförlüğe başladığını ve beklentilerin üstünde kazandığını söyledi.

Röportajı yapan muhabirle birlikte Washington’daki Afgan elçiliğinin önüne giden Payenda, IMF toplantıları için yılda iki kez geldiği bu bünanın önünde bu şekilde durmanın kendisi için ‘zor bir duygu’ olduğunu söyledi.

Eski bakan şöyle devam etti: “Afganistan’ı terk ettiğim zaman inanılmazdı. Vilayetler Taliban’ın eline geçiyordu. Ama ben başkentin daha en az birkaç yıl direneceğini tahmin ediyordum.”

Yaşananları ‘trajik’ bulduğunu söyleyen Payenda, kazanılmış hakların kaybedildiğini ve kaydedilen ilerlemeden geriye gidildiğini anlattı: “35-40 milyon insan fanatik bir grup tarafından rehin alındı. Ne azınlık haklarına ne de temel özgürlüklere inanan bir grup. Nüfusun yüzde 50’den fazlasının temel haklarına inanmıyorlar. Kadın haklarına. 20 yılı aşkın sürede kaydedilen ilerlemeyi tamamen tersine çeviriyorlar.”

"After a few months, you need to earn a living, and I did some driving"



Afghanistan's former finance minister, Khalid Payenda, now works as a cab driver in the UShttps://t.co/7T4URkPxcY pic.twitter.com/3tDXfPqBkK — BBC News (World) (@BBCWorld) May 24, 2022

Payenda şöyle devam etti: “Benim için en ciddi sorun kilit görevlerdeki beceriksizlikti. Aynı zamanda demokrasinin yapı taşlarını yıpratan 20 yıllık yolsuzluk.

Bu bir travma, zor bir dönemden geçtim. Ama sonuçta bir durumdan çıkartabileceğin iyi şeylere bakmalısın. İşim hiçbir zaman beni tanımlamadı. Ne bakanlıktaki ne de şimdi ki.

İlk kez böyle bir krizle karşı karşıya kaldım sanırım.

Bunun beni daha iyi ve daha mütevazi bir insan yaptığını umuyorum.

Hayat devam ediyor. Ya geçmişte takılı kalıp lanetlenirsin ya da yeniden inşa çabasıyla ileri yürürsün.”