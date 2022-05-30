Dondurmaya zam: Fiyatı iki katına çıkan var, daha da artacak

Hazır dondurma fiyatlarına yüzde 25 ila yüzde 100 zam geldi. Yeni fiyatlar 1 Haziran’dan itibaren etiketlere yansıyacak.

Diken’e konuşan Tekel Bayileri Plaformu Başkanı Özgür Aybaş “Geçen sene 5 lira olan dondurma 10 lira oldu haliyle almaz vatandaş” dedi.

Enflasyonun rekorlar kırdığı Türkiye’de, dondurmanın ana malzemeleri şeker ve süte de fahiş zamlar gelmişti. Son olarak şeker fiyatı martta yüzde 31, çiğ sütse bu ay yüzde 31 zamlanmıştı.

Dondurma fiyatlarındaki artış şöyle:

Twister’ın fiyatı 2,50 liradan 5 liraya,

Buz Parmak 1,5 liradan 3 liraya,

Nogger 7,50 liradan 10 liraya,

Cornetto Clasico 7 liradan 10 liraya,

Magnum 12 liradan 15 liraya yükseldi.

Aybaş temmuzda yeni bir zam beklediklerini söyledi: “Dondurma fiyatları gerçekten çok yüksek. Düşünün adam üç çocuklu geliyor, üç Magnum alsa 45 lira para. Bu normal bir rakam değil. Vatandaşın çocuğuna dondurma alması zor bir durum. Onu da geçtik elektrik faturaları o kadar yüksek geliyor ki biz esnaf olarak satmayarak kar ediyoruz. Çünkü getirip koysak zarar ederiz. En az 60 bin liralık dondurma satmamız gerekiyor ki kara geçebilelim. Çünkü bunun zaten iskontosu yok. O firmalar hiçbir şekilde bize destek vermiyorlar. Eskiden bu tarz dondurma firmaları eskiden hibe verirdi. Nedir bu hibe? Eskiden dolabı tam full doldururlardı, aylık da elektrik faturasını karşılayacak şekilde yüzde 20’sini verirlerdi. Şimdi bunların hiçbiri olmuyor. Satmaktan vazgeçtik. Türkiye genelinde bayilerin yüzde 60’ı dondurma satmıyor çünkü satsa gerçekten zarar eder. Bunun başka bir açıklaması yok. Önümüzdeki süreçlerde bu zamlar durmayacak. Biliyorsunuz dolar, benzin ve mazot sürekli yükseldiği için maliyet, lojistik zamlarından dolayı fiyat yansıması oluyor maalesef. Dolayısıyla zamlar devam edecek. Çocuklar üzülecek. Maalesef bu sene yiyemeyeceğiz.”