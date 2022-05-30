CHP’nin masasındaki anket: AKP’yle fark 0,1’e indi

CHP Genel Başkanı Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, ellerindeki son ankete göre AKP’yle CHP arasındaki farkın yüzde 0,1’e indiğini söyledi.

Genel seçime 13 ay var. Muhalefetteki partiler erken seçim isterken iktidar seçim düzenlemesiyle birlikte bu tartışmaların sona erdiğini söylüyor.

Yeni düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7’ye indirildi. Düzenleme iktidarın lehine ittifak havuzunu da ortadan kaldırıyor.

Anketlerde yüksek oy oranına sahip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dışında muhalefette son dönemde öne çıkan adaysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Toprak, Halk TV’den İsmail Saymaz’a altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun yüzde 32-37 desteğe sahip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 7-8 puan önünde göründüğünü belirten Toprak ”Açık ara farkla alırız” dedi. Toprak, CHP olarak, altılı masaya önerecekleri tek ismin Kılıçdaroğlu olacağını vurguladı.

Toprak, partisinin masasındaki son ankette AKP’nin yüzde 29,3 oy alırken, CHP’nin oy oranını yüzde 29,2’ye çıkardığını aktardı. Buna göre İYİ Parti yüzde 13,2, HDP yüzde 10 ve MHP ise yüzde 5,8 oy alıyor.