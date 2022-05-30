Gelecek ve DEVA’dan Gezi davası haberlerine yalanlama: Şikayetçi değildik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gezi davasında şikayetlerini çekeceklerine dair haberler partili kaynaklar tarafından zaten şikayetçi olmadıkları gerekçesiyle yalanlandı.

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Gezi davasında verilen ağır hapis cezaları ve tutuklama kararlarının ardından tartışılan konuların başında şu an AKP’ye karşı muhalefet eden Babacan ve Davutoğlu’nun adının iddianamede yer alması geliyor.

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlanan Babacan ve Davutoğlu’nun şikayetlerini geri çekmeleri için karar öncesi ve sonrası çağrı yapılmıştı.

Davada kararın çıkmasının ardından Diken’e konuşan her iki partiden kaynaklar da iki liderin ‘şikayetçi’ olmadığını söylemişti. Savcılığın tek taraflı bir işlem yaptığını belirten DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adalet eski bakanı Sadullah Ergin, hukuken şikayet çekmenin mümkün olmadığını belirtmişti.

Son olarak Sözcü’den Saygı Öztürk’ün gündeme getirdiği haberde iki ismin şikayetlerini çekecekleri belirtilmişti. Hatta Öztürk Babacan ve Davutoğlu’nun bu kararlarını altılı masa toplantısından diğer muhalefet liderleriyle paylaşacaklarını yazmıştı.

Öztürk’ün haberinin ardından DEVA ve Gelecek Partisi’nden isimler böylesi bir kararın olmadığı söyledi.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İletişim Başkan Yardımcısı Yavuz Değirmenci, Twitter’daki açıklamasında haberleri ‘hayal ürünü’ olarak nitelendirdi. Değirmenci, Davutoğlu’nun bir şikayetinin olmadığını belirtti.

Düzeltme:

Bugün dolaşıma giren Ahmet Davutoğlu’nun "Gezi Parkı davasından çekileceği" haberleri hayal ürünüdür.

Zira ortada Sn Davutoğlu'nun geri çekeceği bir şikayet sözkonusu değildir. Savcı kamu davası açarak Hükümet üyelerini “suçtan zarar gören” olarak tanımlamıştır. — Yavuz Değirmenci (@yavuzdegirmenci) May 29, 2022

Değirmenci ayrıca Davutoğlu’nun Gezi protestoları sürecinde şikayetçi olduğu isme dair de bilgiler verdi. Buna göre Davutoğlu o dönemde yalnızca ‘kendisine küfreden ve evinin adresini paylaşan’ bir hesabın sahibinden şikayetçi oldu ve özür dilemesinin ardından şikayetinden vazgeçti.

Madem konu açıldı pek bilinmeyen bir bilgiyi aktaralım:

Ahmet Davutoğlu'nun Gezi sürecinde açtığı bir şahsi davası olmuştur.

Yurtdışında iken feyk bir hesaptan küfürler edilerek evinin adresi paylaşılmış ve baskın çağrısı yapılmıştır. O esnada en küçük kızı evde yalnız başınadır. — Yavuz Değirmenci (@yavuzdegirmenci) May 29, 2022

DEVA Partisi kurucularından avukat Tunahan Elmas da Twitter’da haberi yalanladı. Elmas şunları yazdı: “Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun ‘Gezi Parkı davasından çekileceği’ haberleri doğru değil; çünkü iki isim de şikayetçi olmamalarına rağmen savcı tarafından ‘suçtan zarar gören’ olarak tanımlamış. Bu tanımlama aktif bir tutum olmadığından vazgeçilemez de. Olayın özeti budur.”