‘Yangın tehlikesi’ nedeniyle Kocaeli’ndeki festival başka alana taşındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenecek ‘Fullfest’ isimli gençlik festivali ‘orman yangını tehlikesi’ nedeniyle İstanbul’da başka bir alana taşındı.

Festival alanı. (Görsel: Instagram)

Festival yetkililerin açıklamasında Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran – 1 Kasım 2022 arasında ormana bitişik ve yakın alanlardaki etkinliklerin yangın tehlikesi nedeniyle uygun olmadığından kamp ve konaklamanın yasaklandığı kaydedildi.

Bu sebeple 10 ile 12 Haziran arasında düzenlenmesi planlanan festivalin 17-18-19 Haziran’da İstanbul Polonezköy Village Park’ta yapılacağı yazıldı.

Açıklamada şunlar dendi: “Yeni alanımız Patagonya World’e 100 km uzaklıktadır. Güncellenen sanatçı kadrosuyla festivalimizin hazırlıkları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Valiliğin konuyla ilgili bir açıklaması henüz yok.