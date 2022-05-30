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Yaramazlara biraz batar!

‘Yangın tehlikesi’ nedeniyle Kocaeli’ndeki festival başka alana taşındı


Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde düzenlenecek ‘Fullfest’ isimli gençlik festivali ‘orman yangını tehlikesi’ nedeniyle İstanbul’da başka bir alana taşındı.

Festival alanı. (Görsel: Instagram)

Festival yetkililerin açıklamasında Kocaeli Valiliği tarafından 1 Haziran – 1 Kasım 2022 arasında ormana bitişik ve yakın alanlardaki etkinliklerin yangın tehlikesi nedeniyle uygun olmadığından kamp ve konaklamanın yasaklandığı kaydedildi.


Bu sebeple 10 ile 12 Haziran arasında düzenlenmesi planlanan festivalin 17-18-19 Haziran’da İstanbul Polonezköy Village Park’ta yapılacağı yazıldı.

Açıklamada şunlar dendi: “Yeni alanımız Patagonya World’e 100 km uzaklıktadır. Güncellenen sanatçı kadrosuyla festivalimizin hazırlıkları devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Valiliğin konuyla ilgili bir açıklaması henüz yok.

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