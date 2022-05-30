Enflasyonda üç haneye doğru: Hesapları tutan ekonomistten mayıs tahminleri

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, mayıs enflasyonun aylık yüzde 7,5 civarında geleceğini hesaplayarak yıllık artışın yüzde 81’e çıkacağını söyledi. Aktaş, adım adım üç haneli enflasyona gidildiğini belirtti.

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Nisanda resmi enflasyon yüzde 70’e dayanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimciler ve sendikaların araştırma birimlerine göre bu oran daha yüksek.

Aktaş, bugünkü yazısında enflasyonun mayısta aylık yüzde 7,5 dolayında artmasının normal olacağını söyledi. Bu oranın gelmesi halinde ilk beş aydaki artışın yüzde 42’yi bulacak.

Yıllık artışın yüzde 81’e ulaşacağını söyleyen Aktaş ”Yani yıllık TÜFE’de adım adım üç haneye gidiyoruz” dedi.

”Vatandaşın hissettiği gıda enflasyonu yüzde 115 olacak” diyen Aktaş, altı aydır yaptığı ve genel olarak tutturduğu enflasyon tahminleri de sonlandırdığı duyurdu.

Aktaş aralıktaki 13,58’lik aylık artışı önceden nokta atışıyla bilmişti. Ocak ve şubat tahminleri de doğru çıkan Aktaş’ın nisan enflasyon tahmini de hata payıyla gerçekleşmiş, marttaysa tahmininin altında bir oran açıklanmıştı.