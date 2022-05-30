‘En çok aranan’ uyuşturucu kaçakçısının başına ödül: En son Türkiye’deydi

Hollanda’nın ‘en çok aranan suçlular listesi’ne alınan ve yakın zamana dek Türkiye’de yaşadığı sanılan, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers’in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 75 bin avro ödül verilecek.

Hollanda polisine göre Leijdekkers yakın zamana kadar Türkiye’de yaşıyordu.

Fotoğraf: Hollanda Polisi

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda ve Belçika’da büyük ölçekli kokain kaçakçılığı ve kara para aklamada kilit isimlerden 30 yaşındaki Leijdekkers, Naima Jillal adlı kadının ortadan kaybolmasından da sorumlu tutuluyor.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden kabul edilen ‘Bolle (tombul) Jos’ ve ‘El Presidente’ lakaplarıyla tanınan Leijdekkers, bir süre Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde yaşadıktan sonra Türkiye’ye geçti.

Leijdekkers, Hollanda’nın Rotterdam ve Belçika’nın Anvers limanlarından büyük miktarlarda kokain ithalatına karışmakla suçlanıyor. Polisin elde ettiği şifreli mesajlara göre, Leijdekkers, uyuşturucu kaynaklı 10 milyonlarca avro ve yüzlerce ton altının aklanmasına da karıştı.

Hollanda polisinin açıklamasında “Leijdekkers’ın Hollanda’da sabit bir adresi yok. Bir süredir Hollanda’da yaşamadığına inanılıyor. Yakın zamana kadar Türkiye’de yaşadığı sanılıyordu” dendi.

Leijdekkers’in yakalanması için Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) ve Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) üzerinden yürütüldüğü belirtildi.