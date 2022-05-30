Ayasofya’yı ‘kemirene’ değil, haberini yapana gözaltı

Tele 1 muhabiri Engin Açar, 1’inci derecede tarihi yapı statüsündeki Ayasofya’da tahribatı görüntülemek isteyince gözaltına alındı.

Fotoğraf: Twitter

Geçen haftalarda önce Ayasofya’nın tarihi ‘imparatorluk kapısı’ tahrip edilmiş, daha sonraki günlerde de Ayasofya’ya ziyarete gidenlerin duvarları kopararak poşete koydukları iddiasına dair bir video dolaşıma girmişti. İki olaydan sonra vatandaşlar sosyal medya hesaplarından “Ayasofya günbegün kemiriliyor” diyerek tepki göstermişti.

Bunların üzerine tahribatı görüntülemek için Ayasofya’ya giden Açar ve röportaj yaptığı Sanat Tarihi Derneği Başaknı Şerif Yaşar emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltıları DİSK Basın-İş duyurdu.

Açar ve Yaşar daha sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.