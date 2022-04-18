Ayasofya’nın tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi

Ayasofya Camisi’nin tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’ tahrip edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Konu savcılığa taşınmalı” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Saldırıyı duyuran Sanat Tarihi Derneği’nin Twitter hesabı üzerinden kapının fotoğrafı paylaşılarak şunlar yazıldı: “Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam Ayasofya Camisi’nin, tarihi ‘İmparatorluk Kapısı’nın bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın sorumlu müdürü olduğunu belirten şahsın kan donduran konuşmasına şahit oldum maalesef. Birinci dereceden tarihi eser olan Ayasofya’ya zarar vermenin kanunen suç olduğunu belirttip, tutanak tutularak kameralardan suçlunun teslim olmasını talep ettim.

Fakat komik bir şekilde kamera kayıtlarının olmadığını ve zaten büyütülecek bir şey olmadığını kendilerinin orayı tamir edeceklerini söyledi. Hatta bu şekilde olmaz suçlunun bulunması için savcılığa başvuracağımızı söyleyince ise kötü niyetli olduğumuzu ve olay çıkarmak istediğimizi söyledi. Böyle bir şahsın dünyanın en önemli mimari eserlerinden Ayasofya Camisi’nden sorumlu olmasını asla kabul etmiyoruz ve de etmeyeceğiz. Hem tarihi kapıya zarar verenlerin tespit edilmesi için hem de bu şahsın bir an önce bu görevden uzaklaştırması için ayrı ayrı şikayetçi olacağız.”

Polat: Beş yıla kadar cezası var

Mahir Polat ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak saldırının ‘tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme’ suçu oluşturduğunu söyledi.

Polat, şunları dedi: “Ayasofya’nın tarihi kapısının özel bir çaba ile tahrip edilmesi çok acı. Bu tahribatı yapan kişi veya kişiler kamera kayıtları ile tespit edilmeli. 1’inci Derece tarihi yapı Ayasofya’ya kasten zarar vermeleri nedeniyle konu 2863 sayılı kanun 65. maddesi uyarınca savcılığa taşınmalı. Bu işlem tarihi yapıya kasten zarar verme ve tahrip etme suçudur. Kanunda karşılığı ‘iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası’dır.