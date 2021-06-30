Akşam Postası / 30 Haziran 2021

Kanal İstanbul’un ilk ‘deplase’ ihalesi 3,5 milyar TL bedelle sessiz sedasız yapıldı

Kanal İstanbul’un keseceği ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının taşınması amacıyla ihalelere başlandığı, ilk ihalenin gözlerden uzakta, 3,5 milyar TL bedelle alıcısına servis edildiği öne sürüldü.

İthal araçtan uçuş miline, temsilden telefon giderine, Erdoğan’dan ‘tasarruf tedbirleri’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınladı.

Yeni komite Merkez’e müdahale endişesini artırdı; Elvan toparlamaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçen ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ Merkez Bankası’na müdahale endişelerini daha da arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise fiyat istikrarını Merkez Bankası’nın sağlayacağını ve hiçbir şekilde müdahalenin olmayacağını savundu.

LGS sonuçları açıklandı: 97 öğrenci tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.

Uçan araba gerçeğe bir adım daha yaklaştı: 35 dakikalık test uçuşu

Uçan araba prototipi, iki havalimanı arasında 35 dakikalık test uçuşu yaptı.

Seneye bu soruyu duyabilirsiniz: 3D bifteğinizi nasıl alırdınız?

Barcelona merkezli girişim Novameat, 3D (üç boyutlu) yazıcı kullanarak ürettiği vejetaryen bifteğinizi gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

‘Klopp’ taraftarların omzunda İngiltere galibiyetini kutladı

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp şaşkınlığa neden oldu. Ancak işin gerçeği görünenden farklıydı.