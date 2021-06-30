Akşam Postası / 30 Haziran 2021

Kanal İstanbul’un ilk ‘deplase’ ihalesi 3,5 milyar TL bedelle sessiz sedasız yapıldı
Kanal İstanbul’un keseceği ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının taşınması amacıyla ihalelere başlandığı, ilk ihalenin gözlerden uzakta, 3,5 milyar TL bedelle alıcısına servis edildiği öne sürüldü.
Erdoğan’ın derdi Kanal İstanbul: CHP, Deutsche Bank’a tehdit sallıyor
Kılıçdaroğlu dört dilde anlattı: Kanal İstanbul’un foncularına geri ödeme yok
İthal araçtan uçuş miline, temsilden telefon giderine, Erdoğan’dan ‘tasarruf tedbirleri’
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınladı.
Yeni komite Merkez’e müdahale endişesini artırdı; Elvan toparlamaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçen ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ Merkez Bankası’na müdahale endişelerini daha da arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise fiyat istikrarını Merkez Bankası’nın sağlayacağını ve hiçbir şekilde müdahalenin olmayacağını savundu.
Dış ticaret açığı mayısta yüzde 20 arttı
Aynı ekipten ikinci ‘unicorn’: Türk oyun firması 1 milyar dolar değerlemeyi aştı
‘Varlık barışı’ altı ay daha uzatıldı
AB kısıtlamasız seyahat dönemine başlıyor: ‘Güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye hala yok
LGS sonuçları açıklandı: 97 öğrenci tam puan aldı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.
Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.
Uçan araba gerçeğe bir adım daha yaklaştı: 35 dakikalık test uçuşu
Uçan araba prototipi, iki havalimanı arasında 35 dakikalık test uçuşu yaptı.
Seneye bu soruyu duyabilirsiniz: 3D bifteğinizi nasıl alırdınız?
Barcelona merkezli girişim Novameat, 3D (üç boyutlu) yazıcı kullanarak ürettiği vejetaryen bifteğinizi gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.
‘Klopp’ taraftarların omzunda İngiltere galibiyetini kutladı
EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp şaşkınlığa neden oldu. Ancak işin gerçeği görünenden farklıydı.