Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Haziran 2021

Kanal İstanbul’un ilk ‘deplase’ ihalesi 3,5 milyar TL bedelle sessiz sedasız yapıldı

Kanal İstanbul’un keseceği ulaşım, doğalgaz, elektrik iletim hatlarının taşınması amacıyla ihalelere başlandığı, ilk ihalenin gözlerden uzakta, 3,5 milyar TL bedelle alıcısına servis edildiği öne sürüldü.

Erdoğan’ın derdi Kanal İstanbul: CHP, Deutsche Bank’a tehdit sallıyor

Kılıçdaroğlu dört dilde anlattı: Kanal İstanbul’un foncularına geri ödeme yok

İthal araçtan uçuş miline, temsilden telefon giderine, Erdoğan’dan ‘tasarruf tedbirleri’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayınladı.


Ahlaksızlıktan değil mutsuzluktan ölüyoruz

Yeni komite Merkez’e müdahale endişesini artırdı; Elvan toparlamaya çalıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hayata geçen ‘Fiyat İstikrarı Komitesi‘ Merkez Bankası’na müdahale endişelerini daha da arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise fiyat istikrarını Merkez Bankası’nın sağlayacağını ve hiçbir şekilde müdahalenin olmayacağını savundu.

Dış ticaret açığı mayısta yüzde 20 arttı

Aynı ekipten ikinci ‘unicorn’: Türk oyun firması 1 milyar dolar değerlemeyi aştı

‘Varlık barışı’ altı ay daha uzatıldı

Eğitim ve halk sağlığı uzmanı hemfikir: Türkiye okulların açılmasına hazır değil

AB kısıtlamasız seyahat dönemine başlıyor: ‘Güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye hala yok

LGS sonuçları açıklandı: 97 öğrenci tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Zirve ve rapor çok, tutku ve icraat yok!

Mısra Öz, ‘mahkemeye hakaret’ten ifadeye çağrıldı: Evladım öldü benim

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşi Hakan Sel’i kaybeden Mısra Öz, ‘mahkeme heyetine hakaret’ gerekçesiyle ifadeye çağrıldı. Duruma tepki gösteren Öz, “Gerçek sorumluları yargı önüne getiremeyen heyete sevgi sözleri söyleyip bağrıma mı basmalıyım? Evladım öldü benim be!” ifadelerini kullandı.

Uçan araba gerçeğe bir adım daha yaklaştı: 35 dakikalık test uçuşu

Uçan araba prototipi, iki havalimanı arasında 35 dakikalık test uçuşu yaptı.

Seneye bu soruyu duyabilirsiniz: 3D bifteğinizi nasıl alırdınız?

Barcelona merkezli girişim Novameat, 3D (üç boyutlu) yazıcı kullanarak ürettiği vejetaryen bifteğinizi gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

‘Klopp’ taraftarların omzunda İngiltere galibiyetini kutladı

EURO 2020’de dün akşam İngiltere’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Almanya maçı sonrası taraftarların omzunda elinde birasıyla kutlama yapan Alman teknik direktör Jürgen Klopp şaşkınlığa neden oldu. Ancak işin gerçeği görünenden farklıydı.

SON HABERLER

Tahkim hakemi yanıtladı: ‘Söke söke’ alabilirler mi?

Britanya’nın başkenti Londra’da çalışan tahkim hakemi Can Yeğinsu, muhalefetin iktidara gelmesi halinde Kanal İstanbul için ödeme yapmayacağı yönündeki açıklamaları hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Söke söke alırlar” ifadelerini değerlendirdi: “Bu sorunun cevabı ayrıntılarda gizli.”

Ahlaksızlıktan değil mutsuzluktan ölüyoruz

Bir insan topluluğu, her istediğini yapabildiği bir toplumda niye bu kadar öfkeli ve kırılgan olur ki? Bana son 20 yılda en çok şaşırdığım şeyi sorsalar, gerçekten mutlu bir AKP’liyle bile karşılaşmadığımı söylerdim. O hâlde, artık her istediğine sahip olduğunda bile mutlu olamayan bir güruhun peşinden gitmeye razı olmamak gerekiyor. Çünkü bu içinde yaşadığımız, hepimizi mutsuzluktan öldürüyor.

Zirve ve rapor çok, tutku ve icraat yok!

UNEP tarafından hazırlanan Emisyon Farkı Raporu’nda “Dünya hala bu yüzyılda 3°C’nin üzerinde feci bir sıcaklık artışına doğru gidiyor, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedeflerinin çok ötesinde…” denilerek, içinde bulunduğumuz durumun vehameti tüm boyutlarıyla gözler önüne seriliyor….

Eğitim ve halk sağlığı uzmanı hemfikir: Türkiye okulların açılmasına hazır değil

Türkiye’de Covid-19 pandemisiyle beraber okullarda yüz yüze eğitime ara verileli bir yıl oldu. Uzaktan eğitim devlet okulları ve özel okullarda farklı sistemler üzerinden yapıldı. Bu durum da eğitimde eşitsizliğe neden oldu. O yüzden hem veliler hem öğrenciler hem de bazı eğitimciler okulların açılmasını istiyor. Ancak Diken’e konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener ve halk sağlığı uzmanı Dr. İlker Belek, Türkiye’nin şu anda okulları açmaya hazır olmadığını söyledi.

Sermaye kesimi iktidarın arkasından çekiliyor mu?

İş dünyası ve bankacılık sektörü, iktidarın mega ve çılgın projelerine karşı artık mesafeli. Bir iktidar değişimi sonucunda oluşabilecek politik risklerden kaçınmak istiyor gibi. Henüz kesin konuşmak mümkün değil, ancak ‘söke söke alırlar’ ifadesi esnasında iktidar değişimi ihtimalini bilinçaltından itiraf eden Erdoğan gibi iş dünyası da iktidar değişimi senaryosunu planlarına dahil etmeye başlamış olabilir.